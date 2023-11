En ny oppdagelse: Infrarøde nordlys på Uranus

By

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse angående nordlyset på Uranus, den syvende planeten i vårt solsystem. Mens det har vært kjent en stund at Uranus opplever nordlys, ble disse naturlige lysvisningene tidligere bare observert gjennom høyenergi ultrafiolett lys, som er usynlig for det blotte øye. En fersk studie publisert i tidsskriftet Nature Astronomy avslører imidlertid den første påvisningen av infrarøde nordlys på Uranus.

Ledet av forskere ved University of Leicester i Storbritannia, brukte forskere Keck II-teleskopet på Hawaii for å fange disse unnvikende infrarøde aurorasene. Ved å analysere spesifikke bølgelengder av lys sendt ut av Uranus, var de i stand til å observere utslippslinjene knyttet til disse nordlysene og studere dem ved hjelp av en spektrograf. Dette gjennombruddet ble muliggjort av den høye oppløsningen gitt av NIRSPEC-instrumentet på Keck II-teleskopet.

Tradisjonelt har astronomer stolt på tilstedeværelsen av ladede partikler kalt H3+ for å oppdage nordlys på andre planeter. Temperaturen til disse partiklene påvirker deres lysstyrke, som igjen gir informasjon om den atmosfæriske tettheten. Når det gjelder Uranus, indikerer en økning i atmosfærisk tetthet uten signifikant endring i temperaturen tilstedeværelsen av infrarøde nordlys. Dette skyldes planetens overveiende hydrogen- og heliumatmosfære, som får nordlysene til å sende ut lys i infrarøde bølgelengder.

Denne oppdagelsen gir ikke bare verdifull innsikt i nordlyset på Uranus, men reiser også spørsmål om temperaturen på gigantiske planeter generelt. Alle gassgigantplanetene, inkludert Uranus, har blitt funnet å være varmere enn forutsagt av teoretiske modeller. En teori antyder at energiske nordlys spiller en rolle i å generere og omfordele varme på disse planetene.

Dessuten har denne forskningen implikasjoner for studiet av andre isgiganter, inkludert Neptun. Likhetene mellom Uranus og Neptun, som deres ujusterte og forskjøvede magnetfelt, indikerer at deteksjon av infrarøde nordlys på Uranus kan føre til oppdagelsen av lignende fenomener på Neptun. Tidligere observasjoner av Neptun kan ha gått glipp av nordlys under svake utslippsperioder, og denne nye forståelsen kan forbedre fremtidige observasjoner.

I tillegg kan den nyvunne kunnskapen om nordlys på Uranus hjelpe til med vurderingen av potensielt beboelige eksoplaneter, spesielt verdener på størrelse med sub-Neptun. Mange eksoplaneter som er oppdaget så langt har fysiske egenskaper som ligner på Uranus og Neptun, noe som gjør dem til egnede kandidater for videre studier. Ved å studere nordlyset til Uranus kan forskere få innsikt i atmosfærene og magnetfeltene til disse eksoplanetene og utdype vår forståelse av deres potensielle beboelighet.

Videre kan denne forskningen bidra til vår forståelse av geomagnetisk reversering på jorden. Den unike feiljusteringen av Uranus' rotasjons- og magnetiske akser forårsaker en daglig forekomst av dette fenomenet på planeten. Å studere effekten av disse vanlige geomagnetiske reverseringene på Uranus kan gi verdifull informasjon om potensielle virkninger av jordas egne magnetiske polreverseringer på forskjellige systemer som er avhengige av planetens magnetfelt.

Til syvende og sist åpner denne banebrytende oppdagelsen av infrarøde nordlys på Uranus opp spennende nye muligheter for videre forskning og utvider vår forståelse av den komplekse dynamikken i vårt solsystem og utover.

FAQ

Spørsmål: Hva er nordlys?



A: Nordlys, også kjent som nord- eller sørlys, er naturlig lys som oppstår når ladede partikler fra solen kolliderer med partikler i jordens atmosfære, og får dem til å sende ut lys.

Spørsmål: Hvordan ble de infrarøde nordlysene på Uranus oppdaget?



A: Forskere brukte Keck II-teleskopet på Hawaii utstyrt med NIRSPEC-instrumentet, som tillot dem å analysere spesifikke bølgelengder av lys som sendes ut av Uranus og oppdage tilstedeværelsen av infrarøde nordlys.

Spørsmål: Hvorfor er nordlyset på Uranus i det infrarøde spekteret?



A: Den dominerende sammensetningen av Uranus' atmosfære, som for det meste er hydrogen og helium, får nordlysene til å sende ut lys i bølgelengder utenfor det synlige spekteret, spesielt i det infrarøde området.

Spørsmål: Hvilke implikasjoner har denne oppdagelsen for forskning på eksoplaneter?



A: Å forstå egenskapene til nordlyset på Uranus, i forbindelse med de fysiske likhetene mellom Uranus, Neptun og mange eksoplaneter, kan hjelpe til med vurderingen av potensielt beboelige eksoplaneter, spesielt verdener på størrelse med sub-Neptun.

Spørsmål: Hvordan kan studiet av nordlys på Uranus bidra til å forstå geomagnetisk reversering på jorden?



A: Ved å studere de vanlige geomagnetiske reverseringene som skjer på Uranus som et resultat av dens feiljusterte rotasjons- og magnetiske akser, kan forskere få innsikt i de potensielle effektene av jordas egne magnetiske polvendinger på systemer som er avhengige av planetens magnetfelt.