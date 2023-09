Et sjeldent funnet 150 millioner år gammelt dinosaurskjelett som skal auksjoneres i Paris

Et godt bevart Camptosaurus-skjelett, med kjærlig kallenavn Barry, vil bli auksjonert i Paris neste måned. Dinosauren ble oppdaget i Wyoming, USA på 1990-tallet, og ble opprinnelig restaurert av paleontolog Barry James i 2000, derav navnet. Nylig anskaffet det italienske laboratoriet Zoic skjelettet og utførte ytterligere restaureringsarbeid. Barry måler 2.10 meter høy og 5 meter lang, og er et eksepsjonelt intakt eksemplar, med 90 % av hodeskallen og 80 % av det totale skjelettet bevart.

I følge Hotel Drouot-auksjonarius Alexandre Giqueello, gjør Barrys fullstendighet det til et ekstremt sjeldent funn. Dinosaurprøver på kunstmarkedet er sjeldne, med bare noen få salg over hele verden hvert år. Faktisk, i april i år, ble et sammensatt skjelett av en gigantisk Tyrannosaurus Rex, bestående av 293 bein hentet fra tre forskjellige T-Rex-er, solgt for 9.4 millioner dollar på en auksjon i Zürich. Dette viser den betydelige interessen og verdien som legges til slike fossiler.

Camptosaurus var en stor planteetende dinosaur som eksisterte i perioden fra slutten av jura til tidlig kritt. Med Barrys forventede auksjonspris på opptil 1.2 millioner euro (1.98 millioner dollar), bidrar dens sjeldenhet og eksepsjonelle bevaring til verdien. Dette salget gir en mulighet for paleontologientusiaster og samlere til å skaffe seg et bemerkelsesverdig stykke naturhistorie. Skjelettet vil bli vist offentlig før auksjonen, slik at interesserte kan beundre dette 150 millioner år gamle vidunderet.

