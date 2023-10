Astronomer oppdager det fjerneste raske radioutbruddet, og kaster lys over universets manglende materie

By

Et team av astronomer har gjort en spennende oppdagelse – de hevder å ha oppdaget det fjerneste raske radioutbruddet som noen gang er observert. Utbruddet, som først ble oppdaget i juni 2022 av Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP)-teleskopet, antas å stamme fra en gruppe sammenslående galakser. Energien som frigjøres under denne kosmiske hendelsen er beregnet til å tilsvare 30 år av solens totale utslipp, kondensert til en brøkdel av et millisekund.

Ved å bruke en rekke tallerkener koblet til radioteleskopet, klarte forskerne å begrense kilden til radioutbruddet. De brukte deretter European Southern Observatorys Very Large Telescope for å søke etter galaksen som utbruddet stammet fra. Denne oppdagelsen markerer første gang et utbrudd av denne typen har blitt funnet å være både eldre og lenger unna enn noen tidligere oppdaget rask radioutbrudd.

Raske radioutbrudd, som er kortvarige pulser av intense radioutslipp, har forundret astronomer i årevis. Mens omtrent 50 har blitt identifisert så langt, tror forskere at det er tusenvis flere som venter på å bli oppdaget. Videre antyder studien at disse utbruddene kan gi verdifull innsikt i måling av universets masse.

De nåværende metodene som brukes for å estimere universets masse har gitt motstridende resultater som utfordrer standardmodellen for kosmologi. Forskerne bak denne oppdagelsen foreslår imidlertid at å studere raske radioutbrudd kan bidra til å fylle ut de manglende brikkene i puslespillet. Spesifikt, ved å observere disse utbruddene, kan forskere måle den "manglende" materien mellom galakser og få en mer nøyaktig forståelse av universets masse.

Ifølge professor Ryan Shannon, en medleder for studien, mangler mer enn halvparten av den forventede normale materien i universet. Denne saken antas å være lokalisert i rommet mellom galakser, men dens diffuse og varme natur gjør det vanskelig å oppdage ved bruk av konvensjonelle teknikker. Lagets funn stemmer overens med arbeidet til den avdøde australske astronomen Jean-Pierre Macquart, som demonstrerte i 2020 at mer fjerntliggende raske radioutbrudd avslører diffuse gasser mellom galakser.

Denne siste oppdagelsen bekrefter utbredelsen av raske radioutbrudd i kosmos og fremhever deres potensielle betydning for å studere universets struktur. Imidlertid erkjenner teamet at den nåværende generasjonen av teleskoper kan nå sine grenser når det gjelder å oppdage fjernere utbrudd. Fremtidige, kraftigere enheter vil være nødvendig for å avdekke mysteriene til disse kosmiske fenomenene.

Kilder: [Kildenavn]