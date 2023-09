Fibonacci-spiral som brukes til månenavigasjon

Forskere har utviklet en ny metode for månenavigasjon, ved å bruke Fibonacci-spiralen for å beregne de optimale parametrene for et GPS-lignende system på Månen. Den innovative tilnærmingen hjelper til med å modernisere månekjøretøynavigasjonen, og tilbyr mer nøyaktig kartlegging basert på Månens unike ellipsoide form.

Kamilla Cziráki, en geofysikkstudent fra Eötvös Loránd University, samarbeidet med professor Gábor Timár for å anvende metodikken til matematikeren Fibonacci for å tilpasse jordens GPS-system for Månen. Funnene deres ble publisert i tidsskriftet Acta Geodaetica et Geophysica.

Mens menneskeheten forbereder seg på å returnere til månen, er det fokus på å finne metoder for månenavigasjon. Det er sannsynlig at fremtidige månekjøretøyer vil bli assistert av et satellittnavigasjonssystem som ligner på GPS på jorden. De nåværende GPS-systemene tar imidlertid ikke hensyn til planetens form, men bruker i stedet en rotasjonsellipsoide som passer best til geoiden.

For å bruke GPS-programvareløsninger på månen, må spesifikke parametere defineres. Formen på ellipsoiden som passer best til Månens overflate og semi-major og semi-moll-aksene er viktige faktorer. Månens form er ikke perfekt sfærisk, men kan tilnærmes som en roterende ellipsoide.

I studien deres beregnet Cziráki og Timár parametrene til den roterende ellipsoiden som best passer til Månens teoretiske form ved å bruke en database kalt måneselenoiden. De brukte Fibonacci-sfæren til å arrangere prøvepunkter på månens overflate, og gradvis økte antallet prøvepunkter for å stabilisere parameterverdiene.

Fibonacci-spiralen, en metode etablert av matematikeren Leonardo Fibonacci, ble valgt fordi den kan implementeres med enkel kode og gir nøyaktige resultater. Denne metoden har også blitt brukt på jorden, og rekonstruerer en god tilnærming til WGS84-ellipsoiden som brukes av GPS.

Denne nye tilnærmingen til månenavigasjon gir løfter for fremtidige måneutforskningsoppdrag, og gir mer presis kartlegging basert på Månens unike form. Det representerer et betydelig skritt i å modernisere månebilnavigasjonssystemer og forbedre vår forståelse av Månens overflate.

