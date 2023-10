Astronomer oppdager mystisk eksplosjon av radiobølger fra 8 milliarder år siden

En fersk rapport fra CNN.com avslører at astronomer har gjort en fascinerende oppdagelse – oppdagelsen av et mystisk utbrudd av radiobølger som har tatt svimlende 8 milliarder år å nå jorden. Disse raske radioutbruddene (FRBs) er ikke bare utrolig fjerne, men også bemerkelsesverdig energiske.

FRB-er er intense utbrudd av radiobølger som varer i bare millisekunder. Opprinnelsen deres forblir stort sett ukjent, men de antas å være ekstragalaktiske forbigående glimt av radiobølger. Noen FRB-er har blitt observert å ha varierende varighet, med noen viser sub-bursts som varer i bare mikrosekunder, mens andre kan vedvare i flere sekunder.

Den siste observerte FRB, kjent som FRB 20220610A, har blitt lokalisert til et kompleks vertsgalaksesystem med en rødforskyvningsverdi på 1.016 ± 0.002. Kilden til disse FRB-ene har lenge vært et tema for spekulasjoner og teorier, og noen antyder at de kan være et resultat av pulsarer som kolliderer med asteroider i fjerne stjernesystemer.

Astronomer har stolt på radioteleskoper som ASKAP-gruppen i Vest-Australia for å spore og studere disse unnvikende kosmiske utbruddene. ASKAP-arrayet spilte en avgjørende rolle i oppdagelsen av FRB fra juni 2022, og hjalp forskere med å finne opprinnelsen. Oppfølgingsobservasjoner ved hjelp av European Southern Observatory's Very Large Telescope avslørte at kildegalaksen til FRB er eldre og lenger unna enn noen annen tidligere oppdaget FRB-kilde, sannsynligvis en del av en sammenslående gruppe av galakser.

Forskere ved University of Tokyo har trukket interessante paralleller mellom FRB og naturfenomener som jordskjelv og solutbrudd. Mens FRB-er viser betydelige forskjeller fra solflammer, deler de bemerkelsesverdige likheter med jordskjelv. Dette funnet støtter teorien om at FRB er forårsaket av "stjerneskjelv" som oppstår på overflaten av nøytronstjerner. Forståelse av oppførselen til materie med høy tetthet og aspekter ved kjernefysikk kan bli sterkt hjulpet av videre studier av FRB-er.

Årsaken til FRB er fortsatt et mysterium, selv om det har blitt spekulert i at noen av disse utbruddene kan ha en utenomjordisk opprinnelse. Imidlertid antyder den rådende teorien at i det minste noen FRB-er sendes ut av magnetarer, som er nøytronstjerner med ekstremt sterke magnetiske felt.

Interessant nok kan oppdagelsen av den 8 milliarder år gamle FRB potensielt hjelpe til med å løse mysteriet om universets manglende materie. Forskere mener at halvparten av materien som burde eksistere i universet i dag faktisk mangler. Denne "manglende materien" er sammensatt av baryoner, den vanlige materien som består av protoner og nøytroner. Når FRB-er reiser over store avstander, spres strålingen deres av dette manglende stoffet. Ved å måle avstandene til noen få FRB-er, kan forskere være i stand til å bestemme tettheten til universet og potensielt lokalisere det manglende baryonmaterialet.

Kilder: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com