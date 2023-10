Astronomer avdekker mysterier med raske radioutbrudd: kartlegge universet

Astronomer har gjort en spennende oppdagelse som kaster lys over det gåtefulle fenomenet kjent som raske radioutbrudd (FRB). En fersk studie publisert i tidsskriftet Science avslører at radiobølgene fra FRB 20220610A, en av de fjerneste og mest energiske FRB-ene som noen gang er observert, tok forbløffende 8 milliarder år å nå jorden.

FRB-er er intense utbrudd av radiobølger som varer bare en brøkdel av et millisekund, noe som gjør dem utfordrende å studere. Opprinnelsen til disse kosmiske glimtene har lenge vært et mysterium siden den første FRB-en ble oppdaget i 2007. Fremskritt innen teknologi og bruk av radioteleskoper har imidlertid gjort det mulig for forskere å oppdage og spore hundrevis av disse FRB-ene over hele universet.

Det aktuelle utbruddet, FRB 20220610A, frigjorde en mengde energi tilsvarende den som ble sendt ut av solen vår i løpet av svimlende 30 år, til tross for dens korte varighet. Denne oppdagelsen gir verdifull innsikt i den utrolige kraften og intensiteten til disse himmelfenomenene.

Ved å bruke en kombinasjon av Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radioteleskoparray og European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) i Chile, var astronomer i stand til å finne den nøyaktige plasseringen av FRB og bestemme kildegalaksen. De fant ut at utbruddet stammer fra en gruppe på to eller tre sammenslående galakser, der nye stjerner blir dannet. Dette stemmer overens med gjeldende teorier som antyder at FRB-er kan stamme fra eksplosjoner av svært energiske objekter kalt magnetarer, som er et resultat av stjerneeksplosjoner.

Denne banebrytende forskningen avslører ikke bare naturen til FRB-er, men presenterer også en potensiell ny metode for å undersøke den mystiske manglende materien i universet. Ved å måle forholdet mellom galakser som ikke kan gjøres rede for ved bruk av konvensjonelle teknikker, tror forskere at raske radioutbrudd kan gi unik innsikt i kosmos sammensetning og struktur.

Fremtidige fremskritt innen radioteleskoper, som for tiden bygges i Sør-Afrika og Australia, har løftet om å oppdage tusenvis flere raske radioutbrudd. Ved å kartlegge disse utbruddene og videre analysere egenskapene deres, tar astronomene sikte på å avdekke universets hemmeligheter og svare på dyptgående spørsmål angående kosmologi.

FAQ

Hva er raske radioutbrudd (FRB)?

Raske radioutbrudd er intense utbrudd av radiobølger som varer bare en brøkdel av et millisekund. Deres opprinnelse er fortsatt ukjent, og de vises som raske kosmiske glimt over universet.

Hvor ble FRB 20220610A oppdaget?

FRB ble oppdaget ved hjelp av Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radioteleskop som ligger i Vest-Australia.

Hva er den potensielle opprinnelsen til FRB?

Gjeldende teorier antyder at raske radioutbrudd kan stamme fra svært energiske objekter kalt magnetarer, som er et resultat av stjerneeksplosjoner.

Hvordan kan raske radioutbrudd bidra til å oppdage manglende materie i universet?

Raske radioutbrudd har den unike evnen til å "se" det ioniserte materialet mellom galakser, og gir forskere en metode for å måle stoffet som forblir uklart ved bruk av vanlige teknikker.

Hva er betydningen av dette funnet?

Denne banebrytende forskningen fremmer ikke bare vår forståelse av raske radioutbrudd, men gir også innsikt i den mystiske manglende materien i universet og strukturen til kosmos som helhet.