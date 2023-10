NASA overvåker kolossal asteroide som nærmer seg jorden

NASA overvåker nøye tilnærmingen til en massiv asteroide kjent som 1998 HH49. Anslått til å være på størrelse med en bygning på 600 fot, er denne asteroiden satt til å fly forbi Jorden i morgen, 17. oktober. Med en nærmeste tilnærming på omtrent 1.17 millioner kilometer, har NASA klassifisert denne asteroiden som potensielt farlig på grunn av størrelsen.

Tilhører Apollo-gruppen av asteroider, som krysser jorden og utgjør potensielle trusler, ble 1998 HH49 først observert 28. april 1998. Den vil reise med en relativ hastighet på 53,233 2013 kilometer i timen. Apollo-klassen av asteroider fikk oppmerksomhet i XNUMX da Chelyabinsk-meteoren, som tilhører denne gruppen, eksploderte over Russlands Chelyabinsk-by og forårsaket omfattende skader og skader.

For å evaluere risikoen for støt og bedre forstå banen til disse jordnære asteroidene, bruker NASA et sofistikert system kalt Sentry II. Ved å samle nøyaktige observasjoner av en asteroides posisjon på himmelen, rapporteres dataene til Minor Planet Center, som deretter mater denne informasjonen inn i Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). CNEOS bruker disse dataene for å fastslå asteroidens mest sannsynlige bane rundt solen.

Sentry II bruker en unik algoritme for å vurdere potensielle påvirkningsscenarier og velger strategisk tilfeldige punkter innenfor usikkerhetsregionen for å identifisere hendelser med lav sannsynlighet. Dette lar NASA overvåke og spore potensielt farlige asteroider og utstede varsler når det er nødvendig.

Ettersom solstormer og asteroider fortsetter å utgjøre en risiko for planeten vår, gir NASAs flittige overvåking og avanserte systemer avgjørende informasjon for å beskytte jorden mot potensielle påvirkninger.

