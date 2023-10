The Third Group of Astronauts: Pioneers of Space Exploration

I oktober 1963 kunngjorde NASA valget av sin tredje gruppe astronauter. Disse 14 personene ble valgt ut fra en pool på 720 militære og sivile søkere, noe som gjorde det til den høyest utdannede gruppen av astronauter på den tiden. Oppdraget deres var å fly to-seters Gemini-romfartøyet, som ble designet for å teste teknikker for Apollo Moon-landingsprogrammet.

Tragisk nok døde fire medlemmer av denne gruppen før de foretok sin første romferd. Imidlertid fløy de resterende 10 astronautene totalt 18 oppdrag i Gemini- og Apollo-programmene. Syv av dem reiste til månen, og fire fikk til og med sjansen til å gå på overflaten. En astronaut fløy også et langvarig oppdrag ombord på Skylab.

Utvelgelsesprosessen for denne tredje gruppen astronauter var streng. Kandidatene måtte være amerikanske statsborgere med en grad i ingeniør eller fysisk vitenskap, ha testpiloterfaring eller 1,000 timer med flygende jetfly, være 34 år eller yngre og ikke være høyere enn seks fot. Av de 720 søknadene som ble mottatt, valgte utvelgelseskomiteen 136 kandidater for videre screening, og til slutt smalt det ned til topp 14.

Da de ble valgt ut, gjennomgikk de nye astronautene omfattende opplæring og kjennskap til ulike aspekter av romprogrammet. De fikk tekniske oppdrag for å få kompetanse på spesifikke områder, som romfartøydesign og kontrollsystemer. Kursene deres dekket emner som astronomi, aerodynamikk, rommedisin og geologi. De gjennomgikk til og med overlevelsestrening i forskjellige miljøer, inkludert jungler, ørkener og vann.

De 14 astronautene kom fra forskjellige bakgrunner, med syv fra US Air Force, fire fra US Navy, en fra US Marine Corps og to sivile med militær erfaring. Hver astronaut hadde sine egne unike bidrag til programmet, som Edwin E. «Buzz» Aldrin, som ble den andre personen som gikk på Månen under Apollo 11-oppdraget.

Den tredje gruppen astronauter spilte en avgjørende rolle i å fremme romutforskningen. De banet vei for fremtidige oppdrag og utvidet vår kunnskap om kosmos.

Kilder: NASA