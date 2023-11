NASAs James Webb-romteleskop avslører hemmeligheter til Galactic Center

NASAs James Webb-romteleskop har gitt et enestående glimt inn i hjertet av galaksen vår, og avdekket fascinerende detaljer om det stjernedannende området kjent som Sagittarius C (Sgr C). Dette fryktinngytende bildet viser en samling av protostjerner som stjeler rampelyset blant de 500,000 300 stjernene som befinner seg omtrent XNUMX lysår unna Sagittarius A, Melkeveiens sentrale supermassive sorte hull.

I motsetning til alle tidligere observasjoner, tilbyr de infrarøde dataene fanget av Webb-teleskopet et utrolig nivå av oppløsning og følsomhet, noe som gjør det mulig for forskere å avdekke en rekke funksjoner for første gang. Samuel Crowe, hovedetterforsker for observasjonsteamet og en bachelorstudent ved University of Virginia, uttrykte begeistring over den nyoppdagede evnen til å studere stjernedannelse i dette miljøet. Webbs avsløringer gir en enestående mulighet til å teste aktuelle teorier om stjernedannelse under de ekstreme forholdene i det galaktiske senteret, ifølge professor Jonathan Tan, en av Crowes rådgivere.

En av de bemerkelsesverdige oppdagelsene i Skytten C er en massiv protostjerne, som overgår 30 ganger massen av solen vår. Interessant nok skaper tettheten av skyen som omgir disse protostjernene en illusjon av et mindre befolket område, til tross for at det er en av de tettest pakkede sonene i galaksen. Bildet viser også mindre infrarøde mørke skyer, som ligner stjernefylte tomrom, der nye stjerner er i ferd med å dannes.

Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam) instrument fanget opp omfattende ioniserte hydrogenutslipp som omkranser undersiden av den mørke skyen, avbildet i levende cyanfarger. Denne hydrogenregionen strekker seg lenger enn forventet, og stiller spennende spørsmål om kildene til dens energiske fotoner. I tillegg undersøker eksperter de kaotiske nållignende strukturene i det ioniserte hydrogenet, som spres i flere retninger.

Rubén Fedriani, en medetterforsker fra Instituto Astrofísica de Andalucía i Spania, beskriver det galaktiske senteret som et overfylt og tumultartet sted, der gassskyer danner stjerner og påvirker den omkringliggende gassen gjennom deres utstrømmende vinder, jetfly og stråling.

Mens romteleskopet James Webb fortsetter å avsløre mysteriene i universet vårt, gir den nyvunne forståelsen av det galaktiske senteret verdifull innsikt i vanskelighetene med stjernedannelse og det kosmiske miljøet. Plassert 25,000 XNUMX lysår unna Jorden, gir det galaktiske senteret astronomer muligheten til å studere individuelle stjerner i enestående detaljer, og kaste lys over de forskjellige prosessene for stjernedannelse i forskjellige regioner av galaksen.

