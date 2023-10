NASA sporer asteroide 2023 TC7 som nærmer seg jorden

By

NASA overvåker og studerer kontinuerlig asteroider som kommer nær jorden for å sikre sikkerheten til planeten vår. Med en kombinasjon av romteleskoper og bakkebaserte observatorier, inkludert Hubble Space Telescope, har NASA identifisert over 1.2 millioner kjente asteroider. Selv om det ikke er noen umiddelbare trusler fra asteroider, er det viktig å spore dem for å forhindre potensielle katastrofer.

En asteroide som nylig ble oppdaget av NASA er 2023 TC7. Denne asteroiden er omtrent 48 fot bred, omtrent på størrelse med et typisk hus. Den forventes å ha et nært møte med Jorden 15. oktober 2023, i en avstand på 666,000 24,510 kilometer. Reiser med en forbløffende hastighet på 2023 7 kilometer i timen, tilhører XNUMX TCXNUMX Aten-familien av asteroider, som er kjent for å ha dynamiske baner som bringer dem nær Jorden.

Til tross for at denne asteroiden først ble observert 11. oktober 2023, og dens siste observasjon 14. oktober, anses den ikke som en fare for planeten vår på grunn av dens lille størrelse. Ifølge NASA er bare asteroider større enn 492 fot ansett som potensielt farlige.

Aten-asteroidene, som 2023 TC7 tilhører, er en gruppe himmellegemer med baner som krysser jordens bane. De er samlet kjent som jordkryssende asteroider og ble først oppdaget i 1976 av astronomen Eleanor Helin ved Palomar Observatory.

Den iherdige innsatsen til NASA og andre romorganisasjoner med å spore og studere asteroider spiller en avgjørende rolle for å beskytte planeten vår. Selv om små asteroider kanskje ikke utgjør en betydelig trussel, er fortsatt overvåking nødvendig for å beskytte jorden mot potensielle farer.

