Gamle superdype diamanter kaster lys over superkontinentformasjonen

Et internasjonalt team av eksperter har analysert eldgamle superdype diamanter fra gruver i Brasil og Vest-Afrika, og kastet nytt lys over dannelsen, stabiliseringen og bevegelsen av superkontinenter. Disse diamantene, dannet for mellom 650 og 450 millioner år siden under superkontinentet Gondwana, gir verdifull innsikt i utviklingen av kontinenter under de tidlige stadiene av komplekst liv på jorden.

Diamanter, som ble dannet for millioner til milliarder av år siden, kan gi informasjon om jordkappen. De er et av få mineraler som kan overleve og registrere de eldgamle syklusene med skapelse og ødeleggelse av superkontinenter. Analysen av disse superdype diamantene har avslørt tidligere ukjente geologiske prosesser og deres rolle i veksten av superkontinenter som Gondwana.

Ekspertteamet, ledet av Dr. Suzette Timmerman ved Universitetet i Bern i Sveits, daterte diamantene som dannet seg dypt under Gondwana. De oppdaget at diamantene ble dannet da superkontinentet dekket Sydpolen for mellom 650 og 450 millioner år siden. Vertsbergartene til diamantene ble flytende under diamantdannelsen, og transporterte subdukt mantelmateriale og diamantene, og bidro effektivt til veksten av superkontinentet nedenfra.

For rundt 120 millioner år siden begynte Gondwana å bryte fra hverandre, noe som resulterte i dannelsen av dagens hav som Atlanterhavet. Diamantene, som bærer inneslutninger av vertssteinen, ble brakt til jordens overflate under voldsomme vulkanutbrudd for rundt 90 millioner år siden. Disse utbruddene skjedde på de kontinentale fragmentene av Brasil og Vest-Afrika, som en gang var en del av Gondwana.

Studiet av disse superdype diamantene har gitt innsikt i dannelsen og stabiliseringen av kontinenter, og til slutt bidratt til den tidlige utviklingen av livet på jorden. Den komplekse historien til disse diamantene indikerer at de har reist vertikalt og horisontalt i jorden, og sporer dannelsen og utviklingen av superkontinentet. Denne forskningen fremhever den integrerte rollen til diamanter i å forstå veksten og bevegelsen til kontinenter.

Eksperimenter og analyser av diamantinneslutninger pågår ved University of the Witwatersrand i Sør-Afrika, hvor et nytt isotoplaboratorium og metodikk er under utvikling. Forskningen tar sikte på å øke vår forståelse av hvordan kontinenter utvikler seg og beveger seg, samt deres betydning for utviklingen og bærekraften til livet på jorden.

