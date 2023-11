Forskere løser århundrer gammelt mysterium bak lilla røyk fra eksplosivt gull

By

Forskere ved University of Bristol har endelig avdekket den langvarige hemmeligheten bak den lilla røyken som produseres når fulminerende gull, verdens første kjente høyeksplosive, detonerer. Dette funnet markerer løsningen på et 400 år gammelt alkymi-puslespill som har fascinert forskere i århundrer.

Fulminerende gull, en forbindelse oppdaget av alkymister på 16-tallet, er sammensatt av forskjellige forbindelser, med ammoniakk som den primære kilden til dens eksplosive kraft. Spesielt observerte den tyske alkymisten Sebald Schwaertzer den tydelig lilla røyken som ble sendt ut av dette eksplosive materialet i 1585, og vekket nysgjerrighet blant kjemikere gjennom årene.

Selv om den kjemiske sammensetningen av fulminerende gull har vært kjent i ganske lang tid, forble årsaken bak den lilla røyken et mysterium. Mens det tidligere ble mistenkt at gullnanopartikler bidro til fargen, manglet denne hypotesen konkrete bevis. Professor Simon Hall og hans Ph.D. student Jan Maurycy Uszko fra University of Bristol har nå bekreftet denne teorien.

For å undersøke laget forskerteamet fulminerende gull og detonerte forsiktig 5 mg prøver på aluminiumsfolie. De samlet den resulterende røyken ved hjelp av kobbernett og analyserte den under et transmisjonselektronmikroskop. Analysen avslørte tilstedeværelsen av sfæriske gullnanopartikler, og bekreftet dermed rollen til gull i å generere den gåtefulle lilla røyken.

Med dette historiske puslespillet endelig løst, planlegger professor Hall og teamet hans nå å bruke den samme metodikken for å studere egenskapene til skyer produsert av andre metallfulminater, som platina, sølv, bly og kvikksølv. Disse materialene presenterer spennende mysterier som ennå ikke har blitt avklart.

Forskningsoppgaven med tittelen "Explosive Chrysopoeia" kan nås på arXiv preprint-serveren.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er fulminerende gull?

Fulminerende gull er verdens første kjente høyeksplosiv. Det er en forbindelse oppdaget av alkymister på 16-tallet, hovedsakelig sammensatt av forskjellige forbindelser med ammoniakk som spiller en stor rolle i dens eksplosive kraft.

Hvorfor produserer fulminerende gull lilla røyk?

I århundrer har forskere lurt på årsaken bak den lilla røyken som produseres når fulminerende gull detonerer. Nyere forskning ved University of Bristol har bekreftet at den lilla fargen er et resultat av tilstedeværelsen av sfæriske gullnanopartikler i røyken.

Hvem oppdaget den lilla røyken fra fulminerende gull?

I 1585 gjorde den tyske alkymisten Sebald Schwaertzer den første observasjonen av den lilla røyken som ble sendt ut av fulminerende gull under detonasjonen.

Hva er de fremtidige forskningsplanene til professor Simon Hall og teamet hans?

Etter å ha løst mysteriet med lilla røyk fra fulminerende gull, planlegger professor Simon Hall og teamet hans å bruke sin metodikk for å undersøke naturen til skyer produsert av andre metallfulminater, inkludert platina, sølv, bly og kvikksølv.

Hvor kan jeg få tilgang til forskningsoppgaven?

Forskningsoppgaven med tittelen "Explosive Chrysopoeia" kan finnes på arXiv preprint-server (URL: https://arxiv.org/).