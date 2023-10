NASA flytter grensene for 3D-utskrift med RAMFIRE rakettdyse

I en banebrytende prestasjon har NASA-ingeniører, i samarbeid med Elementum 3D, vellykket testet en 3D-trykt rakettmotordyse laget av aluminium. Dette fremskrittet signaliserer en betydelig milepæl i NASAs pågående innsats for å utnytte additive produksjonsteknologier for romutforskning.

Tradisjonelt har aluminium ikke vært mye brukt i raketter på grunn av dens lave varmetoleranse, noe som kan føre til sprekker under de ekstreme temperaturene ved rakettmotoreksplosjoner. Imidlertid, under NASAs Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE)-initiativet, ble det utviklet en løsning for å møte denne utfordringen, slik at aluminium kunne vise frem sine positive egenskaper.

Nøkkelinnovasjonen ligger i utformingen av selve rakettdysene, med interne kanaler som effektivt omdirigerer varme og hindrer metallet i å smelte. Ved å bruke laserpulver rettet energiavsetning (LP-DED) 3D-utskrift, kan RAMFIRE-dysen produseres som ett stykke, og eliminerer behovet for tusenvis av separate komponenter som ville være nødvendig med tradisjonelle produksjonsmetoder.

Paul Gradl, hovedetterforsker av RAMFIRE-initiativet ved NASAs Marshall Space Flight Center, uttrykte sin optimisme angående resultatet og samarbeidet for å utvikle og skrive ut rakettdysen. Han fremhevet bidragene fra industripartnerskap og uttalte: "Vi har redusert trinnene som er involvert i produksjonsprosessen, slik at vi kan lage store motorkomponenter som en enkelt konstruksjon i løpet av få dager."

Den vellykkede testingen av 3D-printede dyser under ekstrem varme- og trykksimulering åpner for nye muligheter for romutforskning. Den lette naturen til aluminiumsmaterialet gjør at større nyttelast kan sendes ut i verdensrommet, noe som revolusjonerer transportegenskapene til NASAs raketter.

Ser frem, planlegger NASA å utvide bruken av additiv produksjon til andre prosjekter som involverer aluminium, inkludert produksjon av satellittdeler. Organisasjonen har også som mål å fremme økt samarbeid med ytterligere additive produksjonsbedrifter, interessenter og forskningsorganer.

RAMFIRE-rakettdysen representerer ikke bare en gamechanger for NASA, men baner også vei for utvidet utforskning av jordens bane, Månen, Mars og videre.

FAQ

1. Hva er RAMFIRE?

RAMFIRE står for Reactive Additive Manufacturing for den fjerde industrielle revolusjonen. Det er et initiativ fra NASA som tar sikte på å utnytte additiv produksjonsteknologi for romutforskning.

2. Hvordan skiller RAMFIRE rakettdyser seg fra tradisjonelle rakettdyser?

RAMFIRE rakettdysen har interne kanaler som omdirigerer varme og forhindrer at aluminiumsmaterialet smelter under ekstreme temperaturer. Tradisjonelle rakettdyser laget av aluminium er tilbøyelige til å sprekke på grunn av deres lave varmetoleranse.

3. Hvordan er RAMFIRE-munnstykket produsert?

RAMFIRE-dysen er produsert ved hjelp av laserpulverrettet energiavsetning (LP-DED) 3D-utskrift. Dette gjør at munnstykket kan konstrueres som ett stykke, og eliminerer behovet for å montere tusenvis av separate komponenter.

4. Hva er fordelene med å bruke den 3D-printede RAMFIRE-dysen?

Det lette aluminiumsmaterialet som brukes i RAMFIRE-munnstykket gjør at større nyttelast kan sendes ut i rommet. Denne vektreduksjonen gir betydelige fordeler når det gjelder raketteffektivitet og utvidede muligheter for romutforskning.