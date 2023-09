Kunstnerens berøring: Nyoppdagede detaljer i gamle egyptiske begravelsesmalerier

Forskere fra CNRS, Sorbonne University og Université Grenoble Alpes har avdekket skjulte detaljer i gamle egyptiske begravelsesmalerier, og kaster lys over tidens kunstneriske teknikker og praksis. I samarbeid med det egyptiske antikvitetsdepartementet og Universitetet i Liège brukte teamet bærbare verktøy for ikke-destruktiv in situ kjemisk analyse og bildebehandling, og avslørte usynlige modifikasjoner som ble gjort under produksjonen av kunstverkene.

De aktuelle maleriene, som dateres tilbake til omtrent 1,400 og 1,200 fvt, ble funnet i gravene til Nakhtamon og Menna i Luxor. Gjennom sin analyse oppdaget forskerne at visse elementer i maleriene ble endret eller bearbeidet, til tross for at de var umerkelige for det blotte øye. For eksempel hadde hodeplagget, halskjedet og septeret i portrettet av Ramses II betydelige revisjoner. På samme måte gjennomgikk en arm i en scene for tilbedelse i Mennas grav endringer i posisjon og farge.

Disse oppdagelsene utfordrer oppfatningen om at gammel egyptisk kunst var svært formell og rigid. Forskerne foreslår at disse endringene ble gjort enten på forespørsel fra kommisjonærene eller som et resultat av kunstnernes utviklende visjoner. Bruken av bærbare verktøy, inkludert kjemisk analyse, digitale 3D-rekonstruksjoner, fotogrammetri og makrofotografering, gjorde at teamet kunne gjenopprette de originale fargene til maleriene og presentere en mer dynamisk forståelse av disse mesterverkene.

Denne studien markerer bare begynnelsen på forskernes undersøkelser av gammel egyptisk kunst. Deres fremtidige mål er å analysere andre malerier på jakt etter ytterligere bevis på håndverket og kunstneriske identiteter til gamle egyptiske tegnere.

Funnene fra dette forskningsprosjektet er publisert i tidsskriftet PLOS ONE.

Referanse:

"Skjulte mysterier i gamle egyptiske malerier fra Theban Necropolis observert ved in-situ XRF-kartlegging" av Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay og Philippe Walter, 12. juli 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647