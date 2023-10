STS-58: Gjennomføring av livsvitenskapelig forskning i verdensrommet

Den 18. oktober 1993 la romfergen Columbia ut på oppdraget STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Dette oppdraget hadde som mål å fremme forståelsen av fysiologisk tilpasning til romfart gjennom en serie banebrytende eksperimenter. Det syv medlemmer av mannskapet på STS-58 besto av sjef John E. Blaha, pilot Richard A. Searfoss, nyttelastkommandør Dr. M. Rhea Seddon, misjonsspesialister William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , og nyttelastspesialist Dr. Martin J. Fettman.

Hovedmålet med oppdraget var å studere kardiovaskulære, pulmonale, regulatoriske, nevrovestibulære og muskel-skjelettsystemer for å få innsikt i de fysiologiske responsene på romfart. I løpet av 14 dager utførte mannskapet 14 eksperimenter, hvor åtte av dem involverte astronautene som testpersoner og de resterende seks med laboratorierotter.

For å optimalisere vitenskapelig avkastning for hovedetterforskerne, ble det originale Spacelab-4-oppdraget, som var overtegnet, delt inn i to oppdrag. Dette STS-58-oppdraget, som den andre delen, ble kalt SLS-2. Det forrige SLS-1-oppdraget hadde funnet sted i juni 1991 og involverte ni eksperimenter utført av et syv-medlems mannskap.

Romfergen Columbia lettet fra Kennedy Space Center i Florida, og gjennomførte den 15. oppskytningen i sin levetid. Mannskapet jobbet i Spacelab-modulen, som var montert i skyttelens nyttelastrom. Denne modulen var utviklet av European Space Agency (ESA) og hadde også blitt brukt i tidligere oppdrag.

Eksperimentene på STS-58 krevde at besetningsmedlemmene skulle samle inn og analysere omfattende data, både før og under oppdraget. For eksempel hadde Lucid og Fettman katetre tredd gjennom armårene inn i hjertet for direkte å måle effekten av vektløshet på sentralt venetrykk. Mannskapet studerte også sensorisk motorisk tilpasning, ved å bruke en roterende kuppel med fargede prikker og en roterende stol for å måle astronauters oppfatning og reflekser i vektløshet.

I tillegg til de vitenskapelige eksperimentene, engasjerte mannskapet seg i andre aktiviteter, som å delta i Extended Duration Orbiter Medical Program og kommunisere med folk på bakken gjennom Shuttle Amateur Radio Experiment. De benyttet også anledningen til å ta mer enn 4,000 bilder av jorden nedenfor.

Totalt sett var STS-58-oppdraget en betydelig milepæl i biovitenskapelig forskning utført i verdensrommet. Det ga verdifull innsikt i fysiologisk tilpasning til romfart og banet vei for fremtidige oppdrag og eksperimenter på dette feltet.

