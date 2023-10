Definisjoner:

Bevaring av biologisk mangfold: En oppfordring til handling

I et overbevisende brev for World Habitat Day 2023, understreker Niccolò Calandri, administrerende direktør i 3Bee, viktigheten av å bevare biologisk mangfold og behovet for umiddelbar handling. Biologisk mangfold beskrives som livsnerven til planeten vår, avgjørende for klimaresistens og overlevelse av menneskelig eksistens. Tapet av biologisk mangfold blir sett på som en av de mest presserende nødsituasjonene i vår tid.

Et av de viktigste initiativene som er nevnt i brevet er 3Bees «Biodiversity Oases»-prosjekt, som tar sikte på å regenerere 10,000 XNUMX områder med lavt biologisk mangfold over hele Europa. Dette prosjektet bruker teknologi for å gjeninnføre innfødt flora og skape tilfluktssteder for pollinatorer, med sporbar og målbar effekt. Målet er å samordne handlinger med bevaring av biologisk mangfold.

Calandris brev gjenspeiler oppfordringen til handling fra den anerkjente biologen EO Wilson, som tar til orde for restaurering av 50 % av jordens naturlige habitater. Den oppfordrer enkeltpersoner, organisasjoner og selskaper til å bli med 3Bee for å forsterke budskapet om bevaring av biologisk mangfold. Den kollektive innsatsen er avgjørende for å bringe biologisk mangfold i forkant og sikre en bærekraftig fremtid for planeten vår.

For å øke bevisstheten har 3Bee lansert to kampanjer kalt "Voices from the Oases" i Milano, Italia og "Siehst du mich jetzt?" i Berlin, Tyskland. Disse kampanjene har som mål å nå så mange mennesker som mulig og synliggjøre viktigheten av beskyttelse av biologisk mangfold.

Avslutningsvis fungerer Calandris brev som et samlingsrop for bevaring av biologisk mangfold. Den understreker den kritiske rollen til biologisk mangfold for å opprettholde vår planets motstandskraft og fremhever det haster med å ta konkrete handlinger. Gjennom initiativer som "Biodiversity Oases" leder 3Bee an, og det er tydelig at en samlet innsats er nødvendig for å beskytte planetens biologiske mangfold for nåværende og fremtidige generasjoners velvære.

kilder:

– Niccolò Calandri, administrerende direktør i 3Bee

– EO Wilson, biolog

– Biologisk mangfold: Livets variasjon og variasjon på jorden. Den omfatter mangfoldet av arter, deres genetiske variasjon og økosystemene de lever i.

– Klimamotstandskraft: Evnen til et økosystem eller et samfunn til å motstå og komme seg etter virkningene av klimaendringer.

– Pollinatorer: Dyr som bier, sommerfugler og fugler som spiller en avgjørende rolle i reproduksjonen av blomstrende planter ved å overføre pollen fra en blomst til en annen. Disse pollinatorene er avgjørende for produksjon av frukt, grønnsaker og frø.

