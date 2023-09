5 asteroider som nærmer seg jorden: detaljer om størrelse, hastighet og avstand avslørt

By

NASA har identifisert fem asteroider som for øyeblikket suser mot Jorden og vil nærme seg i løpet av de kommende dagene. Disse asteroidene varierer i størrelse og hastighet, og en av dem er nesten like stor som en bygning. Her er nøkkeldetaljene om hver av disse rombergartene.

Asteroide 2023 SN1: Denne asteroiden, med en bredde på 15 fot, er for øyeblikket på vei mot jorden og vil passere veldig tett den 20. september. Den reiser med en hastighet på 58,306 kilometer i timen. Den nærmeste tilnærmingen til denne asteroiden vil være bare 332,000 XNUMX kilometer, som er enda nærmere enn avstanden til månen.

Asteroide 2023 RP9: Med en bredde på omtrent 90 fot, er Asteroid 2023 RP9 også på vei mot Jorden og vil ha sin nærmeste tilnærming 20. september. Den beveger seg med en bemerkelsesverdig hastighet på 47,678 881,000 kilometer i timen og vil savne Jorden med bare XNUMX XNUMX kilometer.

De resterende tre asteroidene er ikke individuelt beskrevet i kildeartikkelen, men de vil sannsynligvis ha lignende egenskaper når det gjelder størrelse, hastighet og nærhet til jorden.

Disse nære tilnærmingene av asteroider tjener som en påminnelse om den konstante årvåkenhet som kreves for å overvåke romobjekter som har en sjanse til å komme i nærheten av planeten vår. NASA og andre romorganisasjoner rundt om i verden sporer kontinuerlig asteroider og andre himmellegemer for å sikre tidlig oppdagelse og potensielle avbøtende strategier om nødvendig.

Det er viktig å merke seg at selv om disse asteroidene nærmer seg jorden relativt nærme, er det foreløpig ingen grunn til bekymring da deres beregnede baner ikke viser noen betydelig trussel om kollisjon. Disse møtene gir verdifulle muligheter for forskere til å studere disse rombergartene på nært hold og forbedre vår forståelse av deres sammensetning og oppførsel.

kilder:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration)