Ny innsikt i overlevelsen av høyboende virveldyr

Oppdagelsen av levende bladørede mus på toppen av vulkanen Llullaillaco i Andesfjellene har knust tidligere antakelser om grensene for virveldyrliv. Forskere har lenge visst at mumifiserte mus ble funnet i kuldetemperaturene på disse toppene, men det var uklart om de bodde der eller bare var på besøk. Nyere studier har imidlertid vist at disse små pattedyrene ikke bare bor i disse ekstreme høydene, men har tilpasset seg for å trives i så tøffe miljøer.

Forskere spekulerte først i at de mumifiserte musene kan ha vært en del av offerritualer utført av inkaene. Likevel avslørte dateringsanalyse av de bevarte gnagerne at de er relativt unge, og utelukker muligheten for forsettlig transport av gamle sivilisasjoner. I stedet antas det at bladøremusene naturlig mummifiserer på grunn av de kalde og tørre forholdene på vulkantoppene.

I 2013 ble en levende mus observert susende over et snøfelt på Llullaillaco-vulkanen i en høyde av 20,360 2020 fot, og satte ny rekord. Forskere kom tilbake i 22,100 og fanget med hell flere levende mus, inkludert de som ble funnet på toppen - svimlende XNUMX XNUMX fot over havet. Dette markerte det høyeste stedet der et virveldyr noen gang har blitt funnet, ettersom fugler kan sveve høyere, men ikke kan opprettholde disse høydene.

Det utfordrende miljøet til disse vulkantoppene, preget av voldsom vind, mangel på vegetasjon og betydelig reduserte oksygennivåer, ble antatt å være ugjestmilde for pattedyr. Nyere forskning har imidlertid vist noe annet. Forskere har samlet hundrevis av ekstra mumifiserte og levende bladørede mus fra Llullaillaco og andre nabovulkaner over 19,700 XNUMX fot.

Ved å sammenligne genomene til høyboende mus med de som bor i lavere høyder, har forskere bekreftet at musene i disse ekstreme høydene er nært beslektet. Dette tyder på at de ikke bare avler, men også bor der, i stedet for å være forbigående besøkende. Tilstedeværelsen av gnagergraver over 19,700 XNUMX fot støtter denne konklusjonen ytterligere.

Mens mysteriet med de mumifiserte musene er løst, gjenstår det fortsatt spørsmål om de spesifikke tilpasningene som gjør at disse små pattedyrene kan overleve i deres iskalde habitat. Videre har kostholdet og mekanismene for å holde seg varm under slike ekstreme forhold ennå ikke fullt ut forstått. Pågående studier, inkludert etablering av en koloni av høyhøyde mus for observasjon og analyse, tar sikte på å avdekke disse mysteriene.

FAQ

Spørsmål: Lever bladørede mus utelukkende på vulkantopper?

A: Bladørede mus er funnet på vulkantopper i Andesfjellene, men forskere har også oppdaget dem på andre høye topper i Puna de Atacama-regionen.

Spørsmål: Hvordan overlever bladørede mus i slike ekstreme høyder?

A: Bladørede mus har tilpasset seg de tøffe forholdene i deres habitater i stor høyde. Selv om de spesifikke mekanismene ennå ikke er fullt ut forstått, har pågående forskning som mål å avdekke deres overlevelsesstrategier.

Spørsmål: Er bladørede mus de eneste virveldyrene som kan leve i slike høyder?

A: Bladørede mus er de høyest levende virveldyrene som har blitt oppdaget så langt. Fugler kan fly høyere, men de kan ikke opprettholde disse høydene som et habitat.

Spørsmål: Hvorfor mumiserer bladøremus naturlig?

A: De kalde og tørre forholdene på vulkantoppene bidrar til naturlig mumifisering av bladøremusene. Disse forholdene bevarer kroppene i stedet for å bryte dem ned.

Spørsmål: Hva er betydningen av denne forskningen?

A: Denne forskningen utfordrer tidligere antakelser om grensene for virveldyrliv og gir verdifull innsikt i pattedyrs tilpasningsevne i ekstreme miljøer. Det utvider vår forståelse av motstandskraften og mangfoldet i livet på jorden.