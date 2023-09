Lyse morgenplaneter lyser opp Orion-regionen

På den tidlige morgenhimmelen flankerer to lyse planeter, Venus og Jupiter, den blendende Orion-regionen i Melkeveien. Venus, også kjent som morgenstjernen, kan sees omtrent 30° over den østlige horisonten i øst-sørøst, like under stjernen Regulus i stjernebildet Løven. Venus beveger seg østover mot sjøstjernen, og danner en baklengs spørsmålstegnform med Regulus, og danner omrisset av "Løvens sigd." Halvmånen, som fremstår som en tynn flise, befinner seg omtrent 10° over den østlige horisonten, nede til høyre for halestjernen.

På den andre siden av himmelen stiger Jupiter i vest-sørvest før soloppgang. Den kan sees omtrent halvveis oppe på himmelen, til venstre for den lyseste stjernen i Væren, Hamal. Pleiades-stjernehopen, en del av Tyren, ligger omtrent 18° over Jupiter og ligger på den vestlige kanten av Orion-regionen. Orion, flaggskipkonstellasjonen i regionen, kan sees omtrent halvveis oppe i vest-sørvest, med de klare stjernene Betelgeuse og Rigel.

Stjernebildet Orion består av seks av de ti lyseste stjernene som er synlige fra de midtnordlige breddegrader. Sirius, den klareste stjernen på nattehimmelen, kan bli funnet over 30° opp på den sørlige himmelen, litt øst for den sørlige kardinalretningen. Procyon, en del av Canis Minor, vises over halvveis oppe på himmelen øverst til venstre for Sirius, og danner en likesidet trekant kjent som vintertrekanten med Betelgeuse og Procyon.

For de som er interessert i å observere disse himmelske underverkene gjennom et teleskop, kan Saturn bli funnet på den sørøstlige himmelen etter solnedgang, mens Mars ikke er synlig og går ned omtrent tretti minutter etter solen. Saturn, selv om den ikke er like lyssterk som Venus eller Jupiter, kan lett sees med ringene gjennom et teleskop. Jupiter stiger omtrent en time etter solnedgang og kan sees over 10° over den østlige horisonten når midnatt nærmer seg.

Orion-regionen, med sine klare stjerner, stjerneklynger og den berømte Orion-tåken, som fremstår som en grønnaktig disig flekk under Jegerens belte, er et fascinerende syn å utforske med kikkert. Tidlig på kvelden er Pleiadene synlige på himmelen, mens tidlig på vinteren kan Orion-regionen observeres på den østlige himmelen etter solnedgang. Etter hvert som årstidene endrer seg, beveger Orion seg over himmelen, og vender til slutt tilbake til den østlige himmelen i løpet av tidlige sommermorgener.

kilder:

– US Naval Observatory sitt MICA-dataprogram