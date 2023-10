Himmelen i november 2023: Venus, Jupiter og Saturn

I november 2023 vil himmelskuere tidlig om morgenen bli behandlet med et vakkert syn bestående av halvmåne og Venus. Omtrent en time før soloppgang kan halvmånen, 30 % opplyst, sees på den sørøstlige himmelen, som ligger over halvveis opp. Strålende Venus skinner sterkt over 20° til øvre høyre på månekulen. For de med kikkert kan Denebola, Leos hale, ses omtrent 16.0° nede til venstre på månen.

I løpet av de neste morgenene vil Venus, månen og stjernen Zaniah (også kjent som Eta Virginis) vises i samme synsfelt. Observatører kan se at månen gradvis beveger seg nærmere Venus mens Venus beveger seg bort fra Zavijava og nærmer seg Zaniah. Om morgenen den 13. vil Venus passere Zaniah. Ved hjelp av en kikkert kan man også observere det fjerne sjøstjernefeltet ved siden av Venus.

I tillegg kan seerne se etter jordskinn på månen, forårsaket av sollys som reflekteres fra jordens hav, skyer og land. Dette fenomenet lyser mykt opp nattdelen av månen, og øker dens skjønnhet.

Jupiter, en annen fremtredende planet, kan sees på kveldshimmelen. Det ligger lavt i vest og blir svakere etter hvert som det stivner. Til tross for atmosfærisk dimming og uskarpe effekter, forblir Jupiter synlig til den stivner, i motsetning til Saturn.

Når vi snakker om Saturn, kan den bli funnet over 30° oppe i sør-sørøst rundt en time etter solnedgang. Den beveger seg sakte østover foran Vannmannen og er for tiden plassert omtrent 6.7° oppe til venstre for Deneb Algedi, Capricornus' hale. Saturn beveger seg gradvis mot Skat, Vannmannens ben og Lambda Aquarii. Fomalhaut er også synlig, som ligger omtrent 20° nede til venstre for Saturn og nesten 15° over horisonten. Saturn er synlig i et par timer etter solnedgang før den går ned i vest-sørvest.

Oppsummert gir november 2023 himmelentusiaster muligheten til å observere halvmånen og Venus på tidlig morgenhimmel før soloppgang. I tillegg kan Jupiter og Saturn lett sees om kvelden. Så grip kikkerten din og gjør deg klar for et fantastisk himmelshow denne måneden!

Definisjoner:

– Earthshine: Det reflekterte sollyset fra jorden som lyser opp den mørke delen av månen.

– Denebola: Navnet på stjernen Beta Leonis, som ligger i stjernebildet Løven.

– Zaniah: Også kjent som Eta Virginis, er Zania en stjerne i stjernebildet Jomfruen.

kilder:

– US Naval Observatory sitt MICA-dataprogram.