Ny innsikt om gammelt romersk glass avdekker potensialet for fotoniske krystaller

Forskere har gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse ved flere gamle romerske arkeologiske og byggeplasser. Fragmenter av gamle romerske glasskar, som har vært begravd under jorden i århundrer, har vist seg å ha et unikt moderne teknologisk potensial. Disse glassfragmentene, kjent for sine fantastiske iriserende farger, inneholder faktisk fotoniske krystaller som kan produsere optiske effekter ved å filtrere og reflektere lys.

Fotoniske krystaller er nanostrukturer med ordnede arrangementer av atomer som kan skape iriserende farge. De finnes i forskjellige dyr og har også blitt konstruert kunstig for et bredt spekter av bruksområder. Tilstedeværelsen av fotoniske krystaller på gamle romerske glasskår var imidlertid ikke noe forskerteamet i utgangspunktet forventet.

Oppdagelsen ble gjort av ingeniørprofessorene Fiorenzo Omenetto og Giulia Guidetti ved Tufts Universitys Silklab. Den molekylære strukturen til disse små glasskårene omorganiseres over tusenvis av år, noe som resulterer i dannelsen av fotoniske krystaller. De unike atom- og mineralstrukturene på glasskårene ble generert ved eksponering for miljøforhold som endringer i pH og variasjoner i grunnvann.

Forskerteamet kalte kjærlig et spesielt fengslende glasskår "Wow glass" på grunn av dets glitrende utseende. Denne skåren ble gjenvunnet fra et sted nær dagens Aquileia, Italia, en gammel romersk by. Skanneelektronmikroskopi avslørte den strukturelle sammensetningen og elementæranalysen av glasset.

Den gylne speilet patina på utsiden av glasset tilskrives dannelsen av Bragg-stabler, som er lag av silika med vekslende tettheter. Teamet mener at denne formasjonen er et resultat av korrosjon og gjenoppbyggingsprosesser drevet av jord, mineraler, regnvann og andre faktorer. Lagene av krystallinsk materiale er utrolig ordnet og består av hundrevis av vekslende silika- og minerallag.

Disse funnene åpner for muligheter for å replikere og akselerere veksten av optiske materialer i laboratoriet. I stedet for å måtte produsere dem, kan forskere være i stand til å dyrke disse materialene ved å bruke lignende prosesser som forekommer naturlig på gamle romerske glasskår.

Samlet sett kaster dette gjennombruddet nytt lys over det gamle romerske glasset og dets uutnyttede teknologiske potensial. Studien, "Fotoniske krystaller bygget av tiden i gammelt romersk glass," ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

