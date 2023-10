A Twenty-Year Time-lapse of Eta Carinae: New Insights into a Stellar Explosion

Observasjoner fra Chandra X-ray Observatory, kombinert med data fra ESAs XMM-Newton-teleskop, har gitt fascinerende ny informasjon om en stjerneeksplosjon kjent som "Det store utbruddet" i Eta Carinae. Dette utbruddet skjedde på midten av 1800-tallet og var så intenst at systemet med vold drev ut masseekvivalenten til 10 til 15 jorder, og dannet en tett gassboble kalt Homunculus-tåken.

Chandra tok bilder av Eta Carinae i 1999, 2003, 2009, 2014 og 2020, slik at forskere kunne studere utvidelsen av materialet fra det store utbruddet over et tidsrom på to tiår. De siste observasjonene avslører ikke bare en lys ring av røntgenstråler rundt Homunculus-tåken, men også en svakere røntgenring som gir verdifull innsikt i den voldelige historien til Eta Carinae.

Det svake røntgenskallet antas å være eksplosjonsbølgen fra det store utbruddet på 1840-tallet, som tidligere hadde vært ukjent. Denne oppdagelsen kaster lys over bakhistorien til Eta Carinae og bidrar til vår forståelse av utviklingen. Hovedforfatter av studien, Michael Corcoran, forklarer at dette svake røntgenskallet "forteller en viktig del av Eta Carinaes bakhistorie som vi ellers ikke ville ha kjent."

Ytterligere analyse tyder på at det ytre skallet av røntgenstråler stammet fra materiale som ble kastet ut fra den døende stjernen før det store utbruddet. Bevegelsen til klumper i området, som observert av Hubble-romteleskopet, indikerer at dette materialet sannsynligvis ble sprengt bort mellom 1200 og 1800. Blastbølgen fra det store utbruddet varmet opp disse klumpene til millioner av grader Celsius, og skapte den lyse X- stråle ring. Nå har eksplosjonsbølgen beveget seg utover ringen, og gir ytterligere bevis på at det store utbruddet sannsynligvis ble forårsaket av en sammenslåing mellom to stjerner i et trestjerners system.

Dette samarbeidet mellom Chandra og XMM-Newton har demonstrert kraften i å kombinere observasjoner fra forskjellige astronomiske instrumenter for å få dypere innsikt i disse stjernefenomenene. Funnene er publisert i The Astrophysical Journal, og de bidrar til vår kunnskap om den komplekse dynamikken og utviklingen av eksplosive stjernehendelser.

kilder:

– The Astrophysical Journal (publisert studie)

– Bildekreditt: røntgen: NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran et al; Bildebehandling: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC