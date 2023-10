Gamle treringer avslører kolossal solstorm for 14,300 XNUMX år siden

En banebrytende oppdagelse av et internasjonalt team av forskere har avslørt en kolossal økning i radiokarbonnivåer for omtrent 14,300 XNUMX år siden, og kastet lys over den største solstormen som noen gang er identifisert. Forskningen, detaljert i publikasjonen "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences," involverte måling av radiokarbonnivåer i gamle treringer funnet i de franske Alpene.

Ved å undersøke individuelle treringer, var forskere i stand til å identifisere en bemerkelsesverdig radiokarbonspiss som dateres tilbake 14,300 XNUMX år. Piggen, forårsaket av en enorm solstorm som slapp ut en betydelig mengde energiske partikler i jordens atmosfære, ble sammenlignet med berylliummålinger fra Grønlands iskjerner.

Studien identifiserte denne nyoppdagede solstormen som den største i sitt slag, og overgikk tidligere identifiserte hendelser med dobbelt så stor. Disse solstormene, kjent som Miyake-hendelser, har skjedd ni ganger i løpet av de siste 15,000 XNUMX årene, men har aldri blitt observert direkte.

Funnene av denne forskningen har skapt bekymring for den potensielle katastrofale innvirkningen av lignende solstormer på vårt moderne teknologiske samfunn. Edouard Bard, hovedforfatter av studien, fremhevet sammenhengen mellom ekstreme solarrangementer og radiokarbonproduksjon, og understreket de ødeleggende konsekvensene disse stormene kan ha på moderne infrastruktur som telekommunikasjon, satellittsystemer og strømnett.

Tim Heaton, professor i anvendt statistikk ved University of Leeds, understreket potensialet for permanent skade på transformatorer i strømnett, navigasjons- og kommunikasjonssatellitter, og økt strålingsrisiko for astronauter under superstormer.

Å forstå og forutsi ekstreme solhendelser er avgjørende for å sikre jordas kommunikasjons- og energiinfrastruktur. Til tross for fremskritt innen solobservasjon, er det fortsatt mye å lære om solens oppførsel, årsakene til disse stormene og deres forutsigbarhet.

Oppdagelsen av godt bevarte trær tilrettelagt av dendrokronologi gir ikke bare innsikt i tidligere miljøendringer, men tilbyr også en ukjent tidslinje for solaktivitet. Det understreker at det haster med å forstå risikoen som ekstreme solstormer utgjør for det moderne samfunnet, og understreker behovet for ytterligere forskning på dette feltet.

