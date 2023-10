NASA avslører nærme tilnærming til Asteroid 2023 UR1 i dag

NASA-forskere har flittig sporet og studert asteroider, og deres innsats har ført til en spennende utvikling. I dag, 21. oktober 2023, er en asteroide kjent som 2023 UR1 satt til å nærme seg jorden nærmest. Asteroiden, som måler 120 fot i diameter, vil komme innenfor en avstand på rundt 834,000 XNUMX kilometer til Jorden. Selv om dette kan virke langt i menneskelige termer, i verdensrommet, anses det som en relativt nær tilnærming.

Astronomer observerte først Asteroid 2023 UR1 17. oktober 2023, bare noen få dager før dens nærmeste tilnærming. Den siste observasjonen ble gjort 19. oktober Den tilhører Apollo-gruppen av asteroider, som er kjent for sine jordoverskridende baner. Det er verdt å merke seg at denne asteroiden er like stor som et fly.

NASAs Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) har overvåket banen til asteroiden og gitt viktige detaljer om dens tilnærming. Asteroiden vil zoome forbi Jorden med en bemerkelsesverdig hastighet på 29,557 XNUMX kilometer i timen.

NASAs pågående asteroidesporing er avgjørende for å forstå disse kosmiske bergartene og redusere potensielle risikoer. Rombyrået bruker en rekke avanserte teleskoper og observatorier, som NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 og Catalina Sky Survey.

I tillegg til å overvåke asteroider, forbereder NASA seg også på Lucy-romfartøyets første asteroide forbiflyvning 1. november. Romfartøyets første mål er asteroiden Dinkinesh, som måler under en halv mil i bredden og befinner seg i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Romfartøyet Lucy er på et 12 år langt oppdrag og planlegger å besøke 10 asteroider, inkludert trojanske asteroider i Jupiters bane. I stedet for å gå i bane rundt asteroidene, vil Lucy kjøre forbiflukter for å samle verdifulle data.

NASAs dedikasjon til å spore, studere og utforske asteroider fortsetter å gi verdifull innsikt i disse himmelobjektene og bidrar til å sikre sikkerheten til planeten vår.

