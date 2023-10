Spennende dinosaurer som begynner med bokstaven 'N'

By

Denne artikkelen utforsker dinosaurenes fascinerende verden, med fokus på 12 dinosaurer hvis navn begynner med bokstaven 'N'. Disse utrolige skapningene levde i perioden sen jura og sen kritt, og ga et vindu inn i jordens forhistoriske fortid.

En av dinosaurene på denne listen er Nanshiungosaurus, en stor teropoddinosaur som eksisterte under den sene krittperioden. Den hadde en tobent holdning og en moderat størrelse, anslått til å være rundt 13 til 16 fot lang og veie opp til 2,000 pounds. Mens den først og fremst er en planteeter, anses den også for å være en alteter.

En annen dinosaur, Nedoceratops, var en planteetende dinosaur fra sen kritt. Tilhører ceratopsid-familien, den hadde en særegen frill utsmykket med unike mønstre. Selv om den deler likheter med Triceratops, er Nedoceratops fortsatt gjenstand for debatt blant eksperter.

Nemegtosaurus, en titanosaur sauropod, levde også under den sene krittperioden. Den var kjent for sin bemerkelsesverdig lange hals, som gjorde at den nådde vegetasjon høyt i trær og planter. Selv om dens eksakte diett er ukjent, antas det å ha vært en planteeter.

Neovenator, et formidabelt rovdyr fra den tidlige krittperioden, var en stor teropoddinosaur. Med skarpe klør og tenner var den en dyktig jeger av mindre dinosaurer. Fossiler av Neovenator er funnet på Isle of Wight, Storbritannia.

Til slutt er det Neuquensaurus, en massiv planteetende dinosaur fra sen kritt-tid. Denne dinosauren tilhørte saltasaurid sauropod-gruppen og ble ansett som en av de mindre sauropodene som noen gang er oppdaget. Den nøyaktige størrelsen og vekten til Neuquensaurus diskuteres fortsatt blant eksperter.

Disse fem dinosaurene representerer bare et glimt av de 12 fascinerende dinosaurene som starter med bokstaven 'N'. Hver av dem tilbyr et unikt perspektiv på mangfoldet og kompleksiteten til jordens eldgamle innbyggere. Ved å studere disse utrolige skapningene, kan forskere fortsette å avdekke mysteriene i vår planets forhistoriske fortid.

kilder:

– Naturhistorisk museum i London

– Encyclopedia Britannica