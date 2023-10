Forskere oppdager høyenergi-gammastråler fra Vela Pulsar, utfordrer etablerte teorier

Forskere som bruker HESS-observatoriet i Namibia har gjort en banebrytende oppdagelse. De har oppdaget eksepsjonelt høyenergiske gammastråler fra Vela-pulsaren, en død stjerne. Disse gammastrålene har energinivåer som er 200 ganger sterkere enn noen tidligere observasjoner fra Vela-pulsaren, og utfordrer etablerte teorier om pulserende gammastråler fra slike stjerner. Funnene, publisert i tidsskriftet Nature Astronomy, har fått forskere til å revurdere mekanismene bak disse kraftige utslippene.

Pulsarer er reststjerner som er et resultat av supernovaeksplosjoner. De er kompakte, døde stjerner med en diameter på rundt 20 kilometer. Pulsarer roterer ekstremt raskt og har et sterkt magnetfelt. Vela-pulsaren, som ligger i stjernebildet Vela, er spesielt lyssterk i radiobåndet og sender ut kosmiske gammastråler. Disse gammastrålene antas å være produsert av raske elektroner i pulsarens magnetosfære, som beveger seg mot periferien og frigjør energi i form av strålingsstråler.

Imidlertid har de nylige observasjonene fra HESS-observatoriet avslørt en ny strålingskomponent med enda høyere energier, som når opp til titalls tera-elektronvolt. Dette er omtrent 200 ganger mer energisk enn noen tidligere detektert stråling fra Vela-pulsaren. Høyenergikomponenten vises i samme faseintervaller som gammastrålene observert i giga-elektronvolt-området (GeV). Dette utfordrer den tradisjonelle forståelsen av pulsarer og mekanismene bak deres utslipp.

Oppdagelsen åpner for nye muligheter for å observere andre pulsarer i et titalls teraelektronvolt-rekkevidde. Det baner vei for en bedre forståelse av ekstreme akselerasjonsprosesser i sterkt magnetiserte astrofysiske objekter. Den nøyaktige forklaringen på de observerte høyenergigammastrålene er imidlertid fortsatt usikker. Forskere foreslår involvering av prosesser som magnetisk gjenkobling utenfor pulsarens magnetosfære. Flere studier og observasjoner vil være nødvendig for å avdekke dette mysteriet.

Samlet sett utfordrer denne banebrytende oppdagelsen etablert kunnskap og gir verdifull innsikt i naturen til pulsarer og mekanismene bak deres utslipp.

Kilde: "Oppdagelse av en strålingskomponent fra Vela Pulsar som når 20 Teraelectronvolts," Nature Astronomy.