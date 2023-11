25 år med den internasjonale romstasjonen: A Milestone and Beyond

Den internasjonale romstasjonen (ISS) feiret nylig 25-årsjubileum siden lanseringen av sin første modul. I løpet av de siste 25 årene har ISS blitt et emblem for internasjonalt samarbeid og en plattform for utallige vitenskapelige oppdagelser. La oss utforske noen vanlige spørsmål om ISS og dens utrolige reise.

Hvor stor er ISS?

ISS måler større enn et hus med seks soverom og strekker seg bemerkelsesverdige 357 fot (108 meter) fra ende til ende. For å sette det i perspektiv, er størrelsen sammenlignbar med størrelsen på en amerikansk fotballbane. Innvendig har ISS seks soverom, tre bad, et treningsstudio og ulike forskningsfasiliteter.

Hvor raskt reiser ISS?

ISS zoomer gjennom verdensrommet med en svimlende hastighet på omtrent 17,500 28,000 mph (90 16 km/t). I bane rundt jorden hvert XNUMX. minutt opplever mannskapet ombord stasjonen forbløffende XNUMX soloppganger og solnedganger hver dag. Skjønnheten til disse himmelske overgangene har blitt fanget i fantastiske time-lapse-opptak.

Hvor lenge blir astronauter om bord på ISS?

Vanligvis tilbringer astronauter omtrent seks måneder på ISS, selv om noen blir i kortere eller lengre perioder. Et bemerkelsesverdig unntak er Frank Rubio, som kom tilbake til jorden i oktober 2023 etter å ha tilbrakt rekordstore 371 dager i verdensrommet, og overgikk alle tidligere NASA-astronauters opphold. Opprinnelig planlagt til seks måneder, førte et problem med romfartøyet til et utvidet oppdrag.

Hva er det høyeste antallet mennesker på ISS samtidig?

Mens ISS vanligvis har plass til et mannskap på rundt seks personer, har det vært tilfeller der stasjonen tok imot så mange som 13 beboere. Disse høyere tallene forekommer vanligvis under mannskapsbytte og er sjeldne.

Hvor kan de beste utsiktene over jorden observeres fra ISS?

ISS sin Cupola-modul, med sine syv vinduer, tilbyr panoramautsikt over jorden uten sidestykke. Astronauter trekker ofte til dette observatoriet på fritiden, og tar imponerende bilder og videoer. Den franske astronauten Thomas Pesquet, for eksempel, planlegger fotograferingsøktene sine omhyggelig for å ta de beste bildene av forskjellige regioner som passerer under ISS.

Har ISS noen gang vært i fare?

Mens ISS er skjermet fra det meste av romrester, er det alltid en viss risiko for kollisjoner. Bakkekontrollere overvåker flittig objekter i bane og justerer ISS sin bane når større rusk truer med en potensiell påvirkning. I 2021 tok mannskapet midlertidig tilflukt i romfartøyet sitt da en rusksky utgjorde en potensiell fare. Heldigvis forble stasjonen uskadd, slik at driften kunne fortsette som normalt.

Kan ISS sees fra jorden?

Absolutt! ISS er synlig fra jorden uten behov for teleskoper eller kikkerter. NASA lanserte til og med en nyttig app som indikerer når og hvor du skal se opp for å se stasjonen mens den glir over himmelen i en høyde av omtrent 250 km.

Hvordan håndterer astronauter baderomsbehov i verdensrommet?

Et av de mest stilte spørsmålene, astronauter står overfor unike utfordringer når det gjelder bruk av toalettet under mikrogravitasjonsforhold. For å sikre renslighet og effektivitet utviklet ingeniører et spesialisert system. For urin brukes et sugerør som filtrerer og resirkulerer det til drikkevann. Fast avfall kan deponeres på et lite anvist område. For en grundig forståelse av hvordan ISS-toalettet fungerer, se denne forklaringsressursen.

Vil ISS forbli i bane i 25 år til?

Dessverre gir den aldrende designen til ISS økende problemer og kostnader for vedlikehold. Foreløpig er planen å drifte ISS frem til 2030, hvoretter NASA og dets partnere vil omhyggelig deorbitere anlegget. Under gjeninntreden i jordens atmosfære vil en betydelig del av ISS brenne opp og gå i oppløsning.

Hva venter for langvarige opphold i verdensrommet?

Konklusjonen av ISS sitt oppdrag markerer ikke slutten på menneskehetens satsinger på langvarige romfart. NASA har allerede inngått partnerskap med private selskaper for å bygge nye romstasjoner som vil fortsette der ISS slapp. SpaceX, i samarbeid med Los Angeles-baserte oppstartsselskapet Vast, er en slik partner, med planer om potensielt å lansere en ny modul allerede i 2025. I tillegg har Kina etablert sin egen romstasjon, og NASA har til hensikt å etablere en månebase for utvidet astronaut blir.

Når vi reflekterer over de bemerkelsesverdige prestasjonene til ISS de siste 25 årene, ser vi ivrig frem til den fortsatte utforskningen av verdensrommet og de ubegrensede mulighetene som ligger foran oss.

Kilde: NASA

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvor stor er ISS?

ISS måler omtrent 357 fot (108 meter) fra ende til ende, større enn et hus med seks soverom.

2. Hvor fort reiser ISS?

ISS går i bane rundt jorden med en hastighet på omtrent 17,500 28,000 mph (90 XNUMX km/t), og fullfører en bane hvert XNUMX. minutt.

3. Hvor lenge blir astronauter om bord på stasjonen?

Astronauter tilbringer vanligvis omtrent seks måneder på ISS, men varighetene kan variere, alt fra kortere til lengre opphold.

4. Hva er det høyeste antallet mennesker på ISS samtidig?

Mens ISS vanligvis er vert for rundt seks personer, har den til tider huset opptil 13 passasjerer under mannskapsbytte.

5. Hvor på ISS kan du få den beste utsikten over jorden?

Cupola-modulen til ISS tilbyr eksepsjonell utsikt over jorden gjennom sine syv vinduer, og tiltrekker seg astronauter på fritiden.

6. Har ISS noen gang vært i fare?

ISS har møtt potensielle farer fra romrester, men bakkekontrollere manøvrerer stasjonen for å unngå kollisjoner med større gjenstander.

7. Kan du se ISS fra jorden?

Ja, ISS er synlig fra jorden og kan observeres uten behov for teleskoper eller kikkerter.

8. Hvordan bruker astronauter badet i verdensrommet?

Astronauter bruker et spesialdesignet system med sugerør for urin og et bestemt område for fast avfall for å sikre renslighet.

9. Vil ISS holde seg i bane i 25 år til?

Nei, den nåværende planen er å drive ISS frem til 2030, hvoretter den vil bli deorbitert, noe som får en del av den til å brenne opp under reentry.

10. Hva venter for langvarige opphold i verdensrommet?

NASA samarbeider med private selskaper for å utvikle nye romstasjoner, for å sikre kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse og vitenskapelige fremskritt utover ISS.