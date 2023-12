Forskere forbløffet over den forbløffende oppdagelsen av organisk-rik prøve fra asteroiden Bennu

By

Sammendrag: Forskere ved NASA har nylig undersøkt prøven samlet fra asteroiden Bennu og har gjort en banebrytende oppdagelse. Prøven inneholder en uventet mangfoldig samling av karbonbærende molekyler, noe som tyder på at den inneholder rester fra det tidlige solsystemet. Forskerne har bare vært i stand til å hente ut en liten del av prøven så langt og venter spent på godkjenning for å bruke nye verktøy for videre undersøkelse. De har beskrevet prøven som å ha en "blomkållignende tekstur" og inneholde mørke partikler som klamrer seg til alt de berører. Materialet funnet på asteroiden blir hyllet som det "største uberørte reservoaret" av sitt slag på jorden, og dets organiske forbindelser kan gi innsikt i opprinnelsen til livet på planeten vår. I tillegg har analyse av prøven avslørt tilstedeværelsen av magnesium, natrium og fosfat, noe som ytterligere utdyper mysteriet rundt asteroidens sammensetning. Denne forbløffende oppdagelsen har vekket utbredt spenning og nysgjerrighet blant forskere, som nå er ivrige etter å låse opp hemmelighetene i denne utenomjordiske bergarten.

Originalkilde: https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html