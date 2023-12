Nye bevis tyder på at mennesker, ikke klimaendringer, er ansvarlige for tilbakegang av store pattedyr

By

En fersk studie fra Aarhus Universitet utfordrer den langvarige troen på at klimaendringer var hovedårsaken til den dramatiske nedgangen for store pattedyr de siste årtusenene. I stedet antyder studien at mennesker var hovedskyldige bak denne nedgangen.

Ledet av professor Jens-Christian Svenning analyserte forskerne DNAet til 139 levende arter av store pattedyr og oppdaget en universell og betydelig nedgang i bestandene deres for rundt 50,000 XNUMX år siden. Dette faller sammen med den utbredte koloniseringen av verden av moderne mennesker.

I motsetning til tidligere teorier som ga klimasvingninger skylden for utryddelsene, peker studiens funn på mennesker som den mest sannsynlige forklaringen. Professor Svenning forklarte: "De siste 800,000 XNUMX årene har kloden svingt mellom istider og mellomistider ... Mennesker er derfor den mest sannsynlige forklaringen."

For å gjennomføre studien samlet forskerne inn data fra kartlagte genomene til arter over hele verden. Denne enorme datamengden, totalt ca. 3 milliarder datapunkter per art, krevde betydelig datakraft og tid å analysere.

Ved å analysere mutasjoner i DNA, kunne forskerne estimere størrelsen på hver arts populasjon over tid. Jo flere mutasjoner som er tilstede, jo større er befolkningen. Denne tilnærmingen utfordrer det ofte siterte eksemplet på utryddelse av den ullaktige mammuten på grunn av klimaendringer, siden den på en unøyaktig måte representerer den bredere trenden i nedgang i megafauna.

Mens forskningen som presenteres i denne studien bidrar til den pågående debatten, gir den overbevisende bevis mot klimaendringer som den primære driveren for tilbakegang i store pattedyr. Som professor Svenning bemerket, "Gitt de rike dataene vi nå har, er det vanskelig å benekte at ... mennesker spredte seg over hele kloden ... og deretter vokste i befolkning."

Studien, publisert i tidsskriftet Nature Communications, åpner nye veier for å forstå virkningen av menneskelig intervensjon på globale økosystemer og fremhever behovet for ytterligere forskning på dette området.