Nordlys forventes å lyse opp himmelen i de kommende nettene

Nye rapporter fra NASA har avslørt at vi venter på en godbit når nordlyset er satt til å dukke opp på nattehimmelen. Satellittbilder har oppdaget flere solflammer som beveger seg direkte mot Jorden, med ett spesielt fakkel som reiser med en forbløffende hastighet på minst 1.8 millioner mph!

Disse soleksplosjonene, også kjent som Coronal Mass Ejections (CME), kan samhandle med jordens magnetosfære, frigjøre solenergi og spennende forskjellige gasser i atmosfæren, som nitrogen og oksygen. Denne interaksjonen resulterer ofte i det fantastiske fenomenet nordlys.

Allerede denne uken har radioavbrudd oppstått på grunn av de geomagnetiske stormene forårsaket av CME-ene. NOAA Space Weather Prediction Center har utstedt en geomagnetisk stormvakt for 1. desember, da den forventer ankomsten av 'kannibal-CME'er' torsdag kveld til tidlig fredag ​​morgen. Disse CME-ene har potensialet til å slå seg sammen og skape en kraftig G3-klasse geomagnetisk storm, som er i stand til å produsere fantastiske nordlys på mellombreddegrad.

Hvis du er ivrig etter å være vitne til dette himmelske skue, er torsdag kveld til tidlig fredag ​​den beste tiden for å holde øye med himmelen, spesielt i nordlige områder. Intensiteten og synligheten til nordlyset vil i stor grad avhenge av styrken til den geomagnetiske stormen. Så sørg for å holde deg oppdatert på de siste prognosene og observasjonene ved å besøke spaceweather.gov.

Siden disse naturlige lysshowene er en sjelden forekomst, omfavn muligheten til å se på universets underverker og tenke på den dype skjønnheten i vår planets forbindelse med kosmos.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er nordlyset?

Nordlyset, også kjent som aurora borealis, er et naturfenomen som kjennetegnes av fargerike lys på nattehimmelen, først og fremst i polarområdene. Disse lysene er forårsaket av samspillet mellom ladede partikler fra solen og jordens magnetfelt.

Hvorfor er solutbrudd betydelige?

Solutbrudd er intense utbrudd av stråling som stammer fra solens overflate. Når disse faklene rettes mot jorden, kan de utløse geomagnetiske stormer og potensielt forstyrre satellittkommunikasjon og strømnett. I tillegg kan solflammer eksitere gasser i jordens atmosfære, noe som fører til den fantastiske visningen av nordlyset.

Hvordan kan jeg best observere nordlyset?

For å være vitne til nordlyset er det viktig å være på et sted med minimal lysforurensning, for eksempel avsidesliggende områder unna bylys. Nordlige områder nærmere de magnetiske polene, som Alaska, Canada, Island og Norge, tilbyr ideelle visningsforhold. I tillegg er tålmodighet og klar himmel avgjørende, siden intensiteten og synligheten til nordlyset kan variere.

