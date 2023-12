Utforske muligheten for å sende mennesker til Venus

NASAs planer om å sende mennesker tilbake til månen gjennom Artemis-oppdragene har utløst spenning om fremtidig romutforskning. Men hva med andre verdener i solsystemet? Er Venus et levedyktig alternativ? Mens Venus kan virke som et logisk valg på grunn av sin nærhet til Jorden, gjør dens ekstreme forhold det til et utfordrende mål for menneskelig utforskning.

Dr. Paul Byrne, førsteamanuensis i jord-, miljø- og planetariske vitenskaper ved Washington University i St. Louis, forklarer at overflaten til Venus er ugjestmild, med temperaturer som når sviende 464 grader Celsius (867 grader Fahrenheit) og overflatetrykk 92 grader. ganger høyere enn jordens. Dette gjør det nesten umulig å lande og overleve på Venus. Men over skyene er forholdene mer tålelige. Med riktig pusteapparat kan mennesker potensielt utforske den skydekkede atmosfæren, hvor temperaturer og trykk ligner en hyggelig vårdag på jorden.

Å sende mennesker til Venus vil sannsynligvis innebære å fly forbi planeten på vei til en annen destinasjon i solsystemet. Ideen om å etablere et skybasert habitat har også blitt foreslått. En studie presentert på AIAA Space and Astronautics Forum and Exposition i 2015 skisserte High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) oppdraget, som involverer et 30-dagers mannskapsoppdrag som bruker et luftskip utstyrt med solcellepaneler i Venus' øvre atmosfære. Dr. Byrne anser imidlertid dette konseptet for å være utrolig dyrt og foreløpig ikke gjennomførbart.

Venus har allerede fungert som et verdifullt verktøy for romutforskning. Romfartøyer, inkludert NASAs Galileo, Cassini, MESSENGER og Parker Solar Probe, har brukt venusiske gravitasjonshjelpemidler for å navigere veiene sine til ytre og indre destinasjoner i solsystemet.

Mens utsiktene for å sende mennesker til Venus fortsatt er usikre, ligger den virkelige verdien i kunnskapen som er oppnådd ved å bo og jobbe i det store rommet under reisen til fjerne destinasjoner, som Mars. Å forstå utfordringene Venus utgjør, bidrar til vår forståelse av hvordan mennesker kan tilpasse seg og trives i dype rommiljøer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Spørsmål: Kan mennesker overleve på Venus' overflate?

A: De ekstreme forholdene på Venus' overflate, inkludert høye temperaturer og knusende trykk, gjør det umulig for mennesker å overleve der. Å utforske den skydekkede atmosfæren har imidlertid potensiale.

Spørsmål: Er et skybasert habitat mulig på Venus?

A: Å etablere et skybasert habitat på Venus er en kostbar og utfordrende oppgave. High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) foreslo et luftskipoppdrag i Venus' øvre atmosfære som et mulig alternativ.

Spørsmål: Hvorfor har Venus blitt brukt til gravitasjonsassistanse?

A: Romfartøyer har brukt Venus' tyngdekraft til å slynge seg mot de ytre solsystemets destinasjoner, som Jupiter og Saturn, eller indre solsystemmål som Merkur og Solen.

Spørsmål: Hva kan vi lære av å utforske Venus?

A: Å studere Venus gir innsikt i ekstreme planetariske forhold og hjelper oss å forberede oss på fremtidig utforskning, ikke bare av Venus, men også romfart til steder som Mars.

