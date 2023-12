NASA skal trene indisk astronaut for International Space Station Mission

NASA-administrator Bill Nelson kunngjorde onsdag at USAs romfartsorganisasjon vil trene en indisk astronaut for en reise til den internasjonale romstasjonen (ISS) i nær fremtid. Dette samarbeidet mellom India og USA styrker deres voksende rombånd ytterligere, og åpner muligheter for vitenskapelig forskning og kunnskapsutveksling.

Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) og NASA har i fellesskap utviklet NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), et observatoriesystem med lav bane rundt jorden. Planlagt oppskyting i første kvartal neste år, vil denne satellitten gi kritiske data for en bedre forståelse av ulike planetariske systemer og fenomener. Dens evner inkluderer kartlegging av hele planeten hver 12. dag, slik at forskere kan studere endringer i økosystemer, ismasse, vegetasjonsbiomasse, havnivåstigning og naturlige farer som jordskjelv, tsunamier, vulkaner og jordskred.

India har ambisiøse planer om å øke sin andel av det globale satellittoppskytningsmarkedet med femdobling i løpet av det neste tiåret. I tråd med disse ambisjonene sluttet India seg til NASAs Artemis-avtaler i juni i år. Avtalene fokuserer på å forbedre vitenskapelig åpenhet og etablere protokoller for å forhindre skadelig interferens i verdensrommet og på himmellegemer som månen.

Videre har India gjort betydelige fremskritt i måneutforskningen. I august nådde India med suksess månens sørpol, og overgikk Russlands innsats, som møtte utfordringer på grunn av geopolitiske faktorer. Mens Kina også aktivt har fulgt sitt romprogram, med planer for fremtidige oppdrag og betydelige investeringer, er USA fortsatt en nøkkelspiller med Artemis-måneprogrammet, som forventes å motta et budsjett på rundt 93 milliarder dollar gjennom 2025.

Som Bill Nelson understreket i sin tale, lever vi for tiden i en "gullalder for romutforskning." Samarbeidet mellom NASA og ISRO for å trene en indisk astronaut for et ISS-oppdrag gjenspeiler det økende internasjonale samarbeidet og den delte forpliktelsen til å fremme vår forståelse av universet.

