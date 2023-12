NASAs Hubble-romteleskop går tilbake til handling og overvinner gyroproblemer

By

NASAs Hubble-romteleskop er tilbake i virksomhet etter å ha håndtert gyroproblemer som midlertidig setter teleskopet i sikker modus. Romteleskopets gyroer, som er en avgjørende del av styrings- og siktesystemet, har skapt problemer tidligere. Vitenskapsoperasjoner ble tidligere suspendert i 2018 på grunn av gyroproblemer. Imidlertid klarte ingeniører å gjenopprette teleskopet dagen etter, slik at det kunne gjenoppta normal drift.

Gyroene på Hubble har rykte på seg for å være uforutsigbare. Selv om teleskopet ble avbrutt ved flere anledninger på grunn av gyrofeil, er det fortsatt mye liv igjen i dette ikoniske vitenskapelige instrumentet. NASA anslår at det nåværende settet med gyroer vil vare til 2030-tallet. I mellomtiden bør sporadiske feil, sikre moduser og stans av vitenskapelige operasjoner forventes.

Til tross for det siste tilbakeslaget, er ikke Hubble fullt funksjonell ennå. Wide Field Camera 3 og Advanced Camera for Surveys har gjenopptatt vitenskapelige observasjoner, men Cosmic Origins Spectrograph og Space Telescope Imaging Spectrograph forblir offline. Hubble-teamet forventer imidlertid at disse instrumentene vil være oppe og gå igjen senere denne måneden.

Den midlertidige stansen av vitenskapelige operasjoner hadde en innvirkning på teleskopets tidsplan, og avbrøt viktige forskningsprosjekter. Likevel, med gyroproblemet løst, håper forskerne å gjenoppta studiene sine på Kuiper-belteobjekter, metallisitet i Andromedagalaksens satellitter, Type 1A-supernovaer og andre emner.

Hubble-romteleskopet har vært en banebryter innen astronomi i over tre tiår. Bildene har fengslet milliarder av mennesker rundt om i verden, og omformet vår forståelse av universet. Til tross for sin aldrende maskinvare og utfordringene den står overfor, fortsetter Hubble å demonstrere sin motstandsdyktighet og urokkelige forpliktelse til å utvide vår kunnskap om kosmos. Når teleskopet nærmer seg sin endelige observasjon, er det klart at vi ikke kan undervurdere dets varige innvirkning på vitenskapelig oppdagelse.