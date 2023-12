Villedende video av aspirerende Mars-astronaut gnister diskusjon om kvinner i STEM

En video som sirkulerer på internett med Alyssa Carson, en 22 år gammel amerikansk tenåring som forfølger drømmen om å lande på Mars, har nylig dukket opp igjen. Mens Carson er en romentusiast i det virkelige liv med flere imponerende prestasjoner under beltet, er videoen plaget av unøyaktigheter og skadelige stereotypier.

Avvist av faktasjekkende utsalgssteder, hevder videoen feilaktig at Carson blir vurdert for et Mars-oppdrag og at hun er forbudt å gifte seg eller få barn. Disse påstandene opprettholder utdaterte og fordomsfulle syn på kvinners roller og ambisjoner innen STEM-felt.

NASAs astronaututvelgelsesprosess er streng og krever at kandidater har en mastergrad innen relevante felt og minimum to års yrkeserfaring. Det er ingen aldersgrense, selv om gjennomsnittlig akseptert kandidat er rundt 34 år.

Carson, som fullførte det anerkjente Kennedy Space Centers Passport to Explore Space-program og har en bachelorgrad i astrobiologi, er fortsatt på de tidlige stadiene av sin bemerkelsesverdige reise. Hun forfølger for tiden en doktorgrad i rom- og planetvitenskap, og demonstrerer sin urokkelige dedikasjon til romutforskning.

Spredningen av den villedende videoen understreker viktigheten av ansvarlig informasjonsdeling. Det tjener som en påminnelse om at vi kritisk må vurdere innholdet vi bruker og granske kildene for nøyaktighet og troverdighet. Feilinformasjon kan opprettholde skadelige stereotypier og hindre fremgang, spesielt når det gjelder å oppmuntre underrepresenterte grupper, som kvinner, til å satse på karriere innen STEM.

Carsons besluttsomhet og prestasjoner bør feires, og gi inspirasjon for aspirerende forskere og astronauter, uavhengig av kjønn. Ved å fremheve hennes prestasjoner og fordrive falske fortellinger, kan vi fremme et mer inkluderende og rettferdig miljø innen romutforskning.