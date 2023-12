Controlling Asteroids: New Approaches to Planetary Defense

Sammendrag: Nylige oppdrag til asteroider har avslørt at mange av disse himmelobjektene ikke er solide, enkeltstående enheter, men snarere steinhauger som består av grus og steinblokker som er løst holdt sammen. Dette utgjør en utfordring for forskere og ingeniører når det gjelder å avlede asteroider som potensielt kan utgjøre en fare for jorden. Den tradisjonelle metoden for kinetisk påvirkning, som demonstrert av NASAs Double Asteroid Redirection Test (DART), er kanskje ikke effektiv med steinhaugasteroider, da det kan føre til at de bryter fra hverandre i stedet for å avlede dem. Imidlertid er det lovende alternative tilnærminger som utforskes, inkludert ionestråleavbøyning og bruk av et romfartøys gravitasjonsfelt, kjent som Gravity Tractor. Disse metodene tilbyr mer kontrollerte prosesser som kan fungere på steinhauger uten å forstyrre dem.

Ionestråleavbøyning: En kontrollert tilnærming

En potensiell løsning for å håndtere ruinhaugasteroider er ionestråleavbøyning. Denne teknikken innebærer å lede en ionestråle til å påvirke asteroiden langs dens hastighetsvektor, og spre kraften ut over måneder eller til og med år. I følge John Brophy, en ingeniørstipendiat ved Jet Propulsion Laboratory, er ionestråleavbøyning en kontrollert prosess som kan dempe problemene forbundet med avbøyning av steinhauger. Det krever ikke kunnskap om asteroidens styrke eller sammensetning, noe som gjør det til en potensielt attraktiv tilnærming. Mens denne metoden fortsatt er under studie, viser den lovende når det gjelder å takle de komplekse utfordringene med å avlede steinhaugasteroider.

Gravity Tractor: Bruke gravitasjonsfelt

En annen innovativ tilnærming som utforskes er Gravity Tractor. Dette konseptet innebærer å bruke et romfartøys gravitasjonsfelt til å utøve en mild kraft på en asteroide, og gradvis endre banen. Ed Lu, administrerende direktør for Asteroid Institute og en medoppfinner av Gravity Tractor, mener at denne metoden er et levedyktig middel for å avlede asteroider. Testing av konseptet i verdensrommet er for tiden under utredning, og hvis det lykkes, kan det gi en kontrollerbar og effektiv tilnærming til å håndtere asteroider.

Forbedre deteksjon og overvåking

Til tross for fremgang i utviklingen av asteroideavbøyningsteknikker, er det fortsatt avgjørende å forbedre vår evne til å oppdage og overvåke potensielt farlige asteroider. Det kommende Vera C. Rubin-observatoriet i Chile forventes å spille en stor rolle i å oppdage nye asteroider. Med sin evne til å overvåke store områder av himmelen og oppdage svake bevegelige objekter, lover den å være en verdifull ressurs for å identifisere potensielle trusler. Imidlertid trenger styringsspørsmål rundt planetarisk forsvar også oppmerksomhet. Som Nikola Schmidt, seniorforsker ved Institutt for internasjonale relasjoner, påpeker, er det fortsatt mye ukjent om sammensetningen og strukturen til ruinhaug-asteroider, noe som gjør oppgaven mer kompleks med å redusere risikoen de utgjør.

Som konklusjon, mens tradisjonelle kinetiske slagmetoder kanskje ikke er egnet for å avlede steinhaugasteroider, viser alternative tilnærminger som ionestråleavbøyning og Gravity Tractor lovende når det gjelder å håndtere disse unike himmelobjektene. Forbedrede deteksjons- og overvåkingsmuligheter, sammen med pågående forskning og samarbeid, er avgjørende i vår innsats for å beskytte jorden mot potensielle asteroidepåvirkninger.