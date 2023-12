Dr. Jeremy Heyl tar roret til UBCs fysikk- og astronomiavdeling

Dr. Jeremy Heyl, en anerkjent ekspert innen høyenergiastrofysikk, har blitt utnevnt til ny leder for Institutt for fysikk og astronomi ved University of British Columbia (UBC). Hans funksjonstid vil begynne 1. januar 2024.

Avdelingen, kjent som en av de største og mest mangfoldige fysikk- og astronomienhetene i Canada, kan skilte med et bredt spekter av forskningsområder og et dedikert studentmiljø. Det henvender seg til omtrent 250 studenter som spesialiserer seg i fysikk og astronomi, 240 ingeniørfysikkstudenter og over 3,000 førsteårsstudenter som er påmeldt i forskjellige andre UBC-programmer.

Dr. Heyls utnevnelse kommer med høye forventninger, siden avdelingen konsekvent rangerer blant de to beste i Canada for sine forskningsinnsats. Forskningen utført av fakultetet spenner over et imponerende spekter av disipliner, inkludert anvendt fysikk, astronomi, astrofysikk, optikk, biofysikk, kondensert materiefysikk, kosmologi, gravitasjon, medisinsk fysikk, kjernefysikk, partikkelfysikk og strengteori.

Dr. Meigan Aronson, dekan for vitenskap ved UBC, berømmet utvelgelsesprosessen som en utmerket mulighet til å evaluere avdelingens retning. Hun uttrykte sin takknemlighet til alle de som deltok i søket, og fremhevet de gjennomtenkte kommentarene og den delte visjonen som Dr. Heyl presenterte.

Dr. Heyl tar over tømmene fra Dr. Colin Gay, som fungerte som leder av avdelingen det siste tiåret, og bringer et vell av ekspertise og erfaring til sin nye rolle. I løpet av sin utmerkede karriere har han gitt betydelige bidrag til feltet høyenergiastrofysikk, med fokus på å forstå ekstreme astrofysiske fenomener, som hvite dverger, sorte hull og nøytronstjerner.

Som en anerkjent pedagog har Dr. Heyl utviklet og levert nyskapende og engasjerende kurs om fysikk og astronomi, for både studenter og hovedfagsstudenter. Han er spesielt lidenskapelig opptatt av å undervise ikke-vitenskapelige hovedfag som er interessert i astronomi.

I sin nye rolle som leder av avdelingen, har Dr. Heyl som mål å drive UBCs fysikk- og astronomiavdeling til nye høyder, og streber etter fortreffelighet innen forskning, utdanning og innovasjon. Hans visjon understreker viktigheten av inkludering og samarbeid, og sikrer at avdelingen forblir i forkant av fysikk og astronomi.

Hovedsøkekomiteen for fysikk og astronomi, sammensatt av utmerkede personer fra feltet, spilte en avgjørende rolle i å velge Dr. Heyl som ny avdelingsleder. Deres ekspertise og innsikt bidro til beslutningen, og styrket tilliten til Dr. Heyls evne til å lede avdelingen inn i en ny æra.