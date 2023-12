EPFL-forskere utvikler algoritmer for å trene analoge nevrale nettverk, fremme energieffektivitet i dyp læring

By

EPFL-forskere har oppnådd et gjennombrudd i utviklingen av analoge nevrale nettverk ved å lage en algoritme som kan trene dem like nøyaktig som tradisjonelle digitale nettverk. Denne fremgangen åpner døren til mer energieffektive alternativer innen maskinvare for dyp læring.

Dype nevrale nettverk, som Chat-GPT, har et enormt potensial på grunn av deres evne til å behandle enorme mengder data gjennom algoritmisk læring. Imidlertid har deres økende størrelse, kompleksitet og energiforbruk skapt bekymring for deres miljøpåvirkning.

For å løse dette problemet, utforsket forskere, ledet av Romain Fleury fra EPFLs Laboratory of Wave Engineering, fysiske alternativer til digitale nettverk. Funnene deres, publisert i Science, beskriver en algoritme for trening av fysiske systemer som tilbyr forbedret hastighet, robusthet og redusert strømforbruk sammenlignet med eksisterende metoder.

Teamet testet vellykket algoritmen sin på bølgebaserte fysiske systemer, inkludert de som bruker lydbølger, lysbølger og mikrobølger. Ali Momeni, førsteforfatter og LWE-forsker, fremhever allsidigheten til tilnærmingen, og bemerker at den kan brukes til å trene ethvert fysisk system.

Nøkkelinnovasjonen bak algoritmen deres ligger i å erstatte den tradisjonelle bakoverpasseringen (tilbakepropagasjon) med en andre foroverpassering gjennom det fysiske systemet. Denne oppdateringen gjør at hvert nettverkslag kan oppdateres lokalt, noe som eliminerer behovet for en digital tvilling og reduserer energiforbruket. I tillegg er denne tilnærmingen mer på linje med menneskelig læring, noe som gjør den mer biologisk plausibel.

Forskerne brukte sin fysiske lokale læringsalgoritme (PhyLL) for å trene eksperimentelle akustiske og mikrobølgesystemer, samt et modellert optisk system, og oppnådde sammenlignbar nøyaktighet med BP-basert trening. Dessuten demonstrerte metoden robusthet og tilpasningsevne selv når den ble utsatt for uforutsigbare forstyrrelser, og overgikk det nyeste.

Selv om det fortsatt kreves digitale oppdateringer av parameterne, har EPFL-teamet som mål å minimere digital beregning så mye som mulig i fremtidige iterasjoner. De planlegger å implementere algoritmen sin på et småskala optisk system og utforske dens skalerbarhet for nevrale nettverk med hundrevis av lag og milliarder av parametere.

Dette gjennombruddet innen analoge nevrale nettverkstrening gir løfter om mer energieffektive og miljøvennlige dyplæringsløsninger. Ved å redusere både størrelse og strømforbruk, bidrar disse fremskrittene til bærekraften til AI-teknologier.