Bisarre marine ormer utvikler en unik reproduksjonsstrategi

Noen marine ormer har tatt i bruk en særegen metode for reproduksjon ved å dyrke en andre orm på bakenden, som til slutt bryter av for å finne kamerater. Japanske grønne syllider (Megasyllis nipponica) bruker denne ukonvensjonelle strategien, som rapportert i en fersk studie publisert i Scientific Reports. Disse ormene ligger vanligvis på bunnen av havet, men når de er klare til å formere seg, gjennomgår de betydelige endringer, og transformerer kroppene deres til en struktur kjent som en epitoke. Denne transformasjonen lar dem svømme i vannsøylen, og gir dem muligheten til å reise lengre avstander på jakt etter potensielle partnere.

Mens flertallet av syllidormer dør etter reproduksjon, tar japanske grønne syllider en annen tilnærming. De utvikler en seksjon ved haleenden som kalles en stolon, som til slutt løsner og svømmer bort for å finne medlemmer av det motsatte kjønn for parring. Stolonen er ikke bare en hale, men en fullstendig utformet enhet med sin egen hjerne, øyne, antenner og kjønnsorganer. Imidlertid mangler den en fungerende munn eller fordøyelsessystem, da dens eneste formål er å produsere egg eller sæd før dens raske bortgang.

Forskere som var involvert i studien var spesielt fascinert av uttrykket av Hox-gener i stolonen. Opprinnelig forventet de at genuttrykket skulle gjenspeile det til den opprinnelige organismen, med gener for hodet, midtpartiet og halen uttrykt i de samme posisjonene. Imidlertid oppdaget de at stolonen utelukkende består av et hode og en hale uten midtpartiet. Frigjøringsmekanismen til stolonen er ennå ikke fullt ut forstått, men den antas å bryte av under dens vridende bevegelser.

Mens stolonen drar ut på jakt etter en kompis i vannsøylen, begynner den gjenværende ormen å vokse en liten knopp som til slutt erstatter den tapte halen. Denne spenstige ormen fortsetter sin eksistens, mater og vokser en annen avtakbar rumpe for fremtidig reproduksjon. Den unike reproduksjonsstrategien til disse marine ormene gir et fascinerende innblikk i de mangfoldige og oppfinnsomme metodene som organismer bruker for å overleve og forplante seg i miljøet.