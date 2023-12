Nytt materiale med uknuselige egenskaper kan revolusjonere tekniske applikasjoner

I en banebrytende oppdagelse har et internasjonalt team av forskere avduket et revolusjonerende stoff som kan overgå diamanter når det gjelder hardhet. Teamet, ledet av forskere fra Center for Science at Extreme Conditions ved University of Edinburgh, sammen med eksperter fra University of Bayreuth og University of Linköping, har endelig løst et puslespill som har forundret forskere i flere tiår.

Stoffet, kjent som karbonnitrider, ble skapt ved å utsette karbon- og nitrogenforløpere for ekstrem varme og trykk. Karbonnitrider overgår til og med kubisk bornitrid, som for tiden er det nest hardeste materialet etter diamant, og har vist seg å være utrolig spenstige.

Forskere har forsøkt å utnytte potensialet til karbonnitrider siden 1980-tallet, hovedsakelig på grunn av deres eksepsjonelle egenskaper, spesielt deres høye motstand mot varme. Men til tross for over tre tiår med forskning og utallige forsøk på å lage dette materialet, har troverdige resultater først blitt rapportert nylig.

Gjennombruddet kom da forskerteamet utsatte forskjellige karbonnitrogenforløpere for ekstreme forhold, og kombinerte trykk fra 70 til 135 gigapascal med temperaturer over 1,500 grader Celsius. For å bestemme atomstrukturen til de resulterende forbindelsene, brukte teamet intense røntgenstråler ved partikkelakseleratorer i Frankrike, Tyskland og USA.

Bemerkelsesverdig nok identifiserte forskerne tre karbonnitridforbindelser som viste diamantlignende egenskaper, selv når de gikk tilbake til vanlige trykk- og temperaturforhold. Ytterligere beregninger og eksperimenter avdekket ytterligere egenskaper, inkludert fotoluminescens og høy energitetthet, som muliggjør betydelig energilagring i en liten masse.

De potensielle bruksområdene for disse ultra-inkomprimerbare karbonnitridene er enorme og posisjonerer dem som de mulige ultimate ingeniørmaterialene, konkurrerende diamanter. De har fanget oppmerksomheten til både forskere og bransjefolk, ettersom de kan revolusjonere ulike felt, fra konstruksjon og produksjon til elektronikk og energilagring.

Dr. Dominique Laniel, en Future Leaders Fellow ved University of Edinburgh, uttrykte begeistring over oppdagelsen, og sa: "Disse materialene stimulerer sterkt til å bygge bro mellom høytrykksmaterialsyntese og industrielle applikasjoner." Dr. Florian Trybel, en assisterende professor ved Universitetet i Linköping, understreket også betydningen av funnet, og sa: "Vi har stor tro på at denne samarbeidsforskningen vil åpne opp for nye muligheter for feltet."

Dette gjennombruddet i å lage karbonnitrider åpner opp for en ny æra innen materialvitenskap og ingeniørkunst, og gir et glimt inn i en fremtid hvor utrolig harde og spenstige materialer kan brukes på måter som ikke tidligere trodde var mulig. Etter hvert som ytterligere fremskritt gjøres, øker potensialet for praktiske anvendelser og industriell skalerbarhet, og baner vei for en ny bølge av teknologisk innovasjon.