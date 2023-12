Gjenoppblomstringen av magnetotaktiske bakterier i astrobiologi

By

Magnetotaktiske bakterier (MTB) var i stand til å danne magnetofossiler som ligner på noen magnetittnanokrystaller observert i Mars-meteoritten ALH84001, og hadde en gang en fremtredende posisjon innen astrobiologi. Interessen for deres potensielle forbindelse til Mars avtok imidlertid over tid ettersom skepsisen vokste angående opprinnelsen til disse magnetofossilene. Nylige fremskritt i vår forståelse av de ekstreme miljøene der MTB trives, så vel som deres evolusjonære bakgrunn, garanterer et fornyet fokus på deres rolle i astrobiologi.

I løpet av de siste tiårene har forskere oppdaget levende magnetotaktiske bakterier i en rekke ekstreme miljøer med vidtgående forhold. Disse bakteriene er funnet i miljøer med høye saltholdighetsnivåer som når opptil 90 g L-1, pH-nivåer fra 1 til 10 og temperaturer fra 0 til 70 °C.

Spesielt har noen populasjoner av MTB vist bemerkelsesverdige overlevelsesevner. De kan tåle bestråling, uttørking, høye metallkonsentrasjoner, hypomagnetiske forhold og til og med mikrogravitasjon. Videre viser disse mikroorganismene evnen til å trives med enkle uorganiske forbindelser som sulfat og nitrat.

Studier har også indikert at MTB sannsynligvis oppsto tidlig i jordens historie, sammenfallende med en tid da både Jorden og Mars hadde flytende vann og sterke magnetiske felt. MTB er ofte funnet i suboksiske eller oksisk-anoksiske grensesnitt i vannmiljøer eller sedimenter som minner om gamle kratersjøer på Mars, inkludert Gale-krateret og Jezero-krateret.

Gitt deres tilpasningsevne, overlevelsesevne og tilstedeværelse i miljøer som er analoge med de på gamle Mars, er MTB hovedkandidater for videre undersøkelser innen astrobiologisk forskning. Ved å studere MTB kan forskere få verdifull innsikt i potensialet for eldgammelt mikrobielt liv på Mars og utvide vår forståelse av mulighetene for liv utenfor Jorden.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er magnetotaktiske bakterier?

A: Magnettaktiske bakterier er mikroorganismer som har evnen til å orientere seg ved hjelp av magnetiske felt, og justerer seg langs jordens magnetfeltlinjer.

Spørsmål: Hva er magnetofossiler?

A: Magnetofossiler er fossiliserte rester av magnetotaktiske bakterier. De består av magnetitt nanokrystaller og kan bevare de magnetiske egenskapene til disse bakteriene.

Spørsmål: Hvorfor er magnetotaktiske bakterier relevante for astrobiologi?

A: Magnettaktiske bakterier gir innsikt i potensialet for mikrobielt liv i ekstreme miljøer, inkludert de på gamle Mars. Deres unike overlevelsesevner og tilstedeværelse i miljøer som ligner Mars-forhold, gjør dem til verdifulle emner innen astrobiologiforskning.

Spørsmål: Hva er betydningen av oppdagelsen av magnetotaktiske bakterier som trives i ekstreme miljøer?

A: Oppdagelsen av magnetotaktiske bakterier i forskjellige, ekstreme miljøer utvider vår forståelse av motstandskraften og tilpasningsevnen til mikrobielt liv. Det reiser spennende muligheter om potensialet for liv til å eksistere under ekstreme forhold utenfor jorden.