Ny forskning tyder på at globale hav er mer sårbare enn tidligere antatt

En fersk studie utført av et internasjonalt team av forskere, inkludert forskere fra Trinity College Dublin, har avslørt at verdenshavene kan være i en mer skjør tilstand enn tidligere tilsynelatende. Forskningen, publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Geosciences, indikerer at nåværende nivåer av de-oksygenering ligner mye på de som var ansvarlige for en av verdens største masseutryddelser i historien.

Studien fokuserte på trias-jura-masseutryddelsen, en stor begivenhet som skjedde for omtrent 200 millioner år siden. Ved å analysere kjemiske data fra eldgamle gjørmesteinsforekomster i Nord-Irland og Tyskland, klarte forskerne å etablere en sammenheng mellom de-oksygenering i grunne marine miljøer og de økte nivåene av utryddelse i løpet av den tiden.

Interessant nok oppdaget teamet at det globale omfanget av ekstrem de-oksygenering under trias-jura-masseutryddelsen var sammenlignbar med dagens forhold. Dette funnet indikerer at selv når de-oksygenering er begrenset i omfang, kan det fortsatt utløse omfattende økosystemkollaps og utryddelseshendelser.

Dr. Micha Ruhl, assisterende professor ved Trinity's School of Natural Sciences og medlem av forskerteamet, understreket viktigheten av å forstå virkningen av miljøendringer på marine økosystemer. Han forklarte at selv lokaliserte forstyrrelser langs kantene av kontinenter kan ha kaskadeeffekter på globale marine økosystemer, noe som gjør dem sårbare for kollaps.

Denne forskningen fremhever betydningen av å vurdere stabiliteten til dagens økosystemer, spesielt i lys av anslag som indikerer en betydelig økning i marin deoksygenering på grunn av global oppvarming og avrenning av næringsstoffer fra kontinenter.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er de-oksygenering?

A: De-oksygenering refererer til reduksjon av oksygennivåer i marine miljøer, som kan ha skadelige effekter på marine økosystemer og føre til utryddelse av arter.

Spørsmål: Hva var masseutryddelsen fra trias og jura?

A: Masseutryddelsen fra trias og jura var en stor begivenhet for rundt 200 millioner år siden som resulterte i kollaps av globale økosystemer og utryddelse av mange arter.

Spørsmål: Hva er slamsteinavsetninger?

A: Slamsteinavsetninger er sedimentære fjellformasjoner som hovedsakelig består av finkornede slampartikler. De kan gi verdifull informasjon om tidligere miljøforhold.

Spørsmål: Hvordan bidrar denne forskningen til vår forståelse av økosystemstabilitet?

A: Denne forskningen viser at selv lokaliserte forstyrrelser kan ha vidtrekkende konsekvenser for globale marine økosystemer. Den understreker viktigheten av å vurdere økosystemstabilitet i møte med miljøendringer.