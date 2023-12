Klimaendringer og mikrober: En ny studie avslører endrede drivhusgasser i hav

By

En fersk studie utført av forskere ved Incheon National University har kastet lys over virkningen av klimaendringer på marine mikrober og den påfølgende endringen av klimagasser i hav. Funnene i denne studien bidrar til en bedre forståelse av alvorlighetsgraden av klimaendringer og viktigheten av havressurser.

Pådrivere for klimaendringer som havoppvarming, forsuring, deoksygenering og nitrogenavsetning har skadelige effekter på den delikate mikrobielle befolkningen i hav. Disse endringene forstyrrer det marine mikrobielle samfunnet, som spiller en avgjørende rolle i produksjonen av klimagasser som lystgass (N2O) og metan (CH4).

Forskerteamet, ledet av professor Il-Nam Kim, undersøkte den samtidige innvirkningen av klimaendringer på marine mikrober over det vestlige Nord-Stillehavet. Ved å evaluere prokaryote befolkningsendringer og metabolske modifikasjoner, fikk forskerne innsikt i hvordan klimaendringer påvirker havets økosystem.

Studien fremhever den nære sammenhengen mellom prokaryoter og klimaendringer på tvers av forskjellige lag av havet. Funnene avslører at langvarig eksponering for de identifiserte klimaendringsfaktorene kan føre til økt N2O-produksjon, pH-endring og til slutt høyere CH4-utslipp. Disse resultatene utfordrer tidligere antakelser om potensialet til prokaryoter og biogeokjemiske prosesser relatert til klimaendringer, og understreker behovet for å revurdere virkningen av klimaendringer på økosystemer i åpne hav.

Å forstå det komplekse forholdet mellom klimaendringer og marine mikrober er avgjørende for å utvikle effektive strategier for å dempe effektene av klimaendringer på havets økosystemer. Ved å implementere politikk rettet mot å redusere havforsuring og oppvarming, er det mulig å stabilisere mikrobielle samfunn og klimagasssykluser i havet.

Denne banebrytende studien har potensial til å forme fremtidig forskning på marine økosystemer. Det fremhever viktigheten av å vurdere mikrobers rolle i å forstå virkningene av klimaendringer og understreker det presserende behovet for å prioritere bevaring av havressurser.