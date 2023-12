50 år gammelt mysterium løst: Fossiler feilidentifisert som planter er faktisk babyskilpadder

By

En sak som har forundret forskere de siste 50 årene, har endelig blitt avbrutt. To små runde fossiler, opprinnelig antatt å være planter, har blitt omklassifisert som babyskilpadder. Fossilene ble samlet av en colombiansk prest ved navn Padre Gustavo Huertas mellom 1950- og 70-tallet i byen Villa de Leyva.

På tidspunktet for oppdagelsen feilidentifiserte Huertas fossilene som planter på grunn av det som så ut til å være et bladmønster på hvert eksemplar. En fersk studie utført av forskere ved Field Museum i Chicago har imidlertid avslørt at de runde gjenstandene faktisk er babyskilpadder.

Fabiany Herrera, en del av forskerteamet, forklarte: "Når du ser på det i detalj, ser ikke linjene på fossilene ut som venene til en plante - jeg var sikker på at det mest sannsynlig var bein." Ved videre analyse ble det bestemt at fossilene dateres tilbake til en periode mellom 132 og 113 millioner år siden, og plasserte dem i dinosaurenes tid.

Det som er enda mer fascinerende er at skilpaddeungene nettopp klekket ut da de gikk bort. Paleontolog Edwin-Alberto Cadena, som ble konsultert om fossilene, sa: "Dette ser definitivt ut som en skjold - det benete øvre skallet til en skilpadde." Etter hvert som mer detaljerte bilder ble undersøkt, ble det klart at skilpaddene var ekstremt unge. Cadena undret seg og sa: "Dette er bemerkelsesverdig, fordi dette ikke bare er en skilpadde, men det er også et klekkeeksemplar, det er veldig, veldig lite."

I lys av denne banebrytende oppdagelsen har forskerne spøkefullt kalt fossilene "Turtwig", etter en populær Pokémon-karakter som er en fusjon av en skilpadde og en plante. Omklassifiseringen av disse fossilene tjener som en påminnelse om den kontinuerlige utviklingen og forbedringen i vår forståelse av den naturlige verden.