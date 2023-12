Mumifiserte mus trosser forventningene, overlever under ekstreme forhold

En fersk studie publisert i tidsskriftet Current Biology har avslørt en forbløffende oppdagelse - mumifiserte mus funnet på høye Andesvulkaner. Disse funnene utfordrer vår forståelse av virveldyrlivets fysiologiske grenser og har utløst videre forskning på overlevelsesmekanismene til disse spenstige musene.

De høye toppene i Puna de Atacama, som ligger mellom Chile og Argentina, minner om de tøffe forholdene på Mars. Med sparsom atmosfære og minusgrader ble disse toppene tidligere antatt å være ubeboelige for pattedyr. Imidlertid snublet forskere over den første mumifiserte musen på toppen av Volcán Salín, og brøt denne oppfatningen.

Seniorforfatter Jay Storz ved University of Nebraska, Lincoln, uttrykte overraskelse over oppdagelsen og uttalte: "Det faktum at mus faktisk lever i slike høyder viser at vi har undervurdert de fysiologiske toleransene til små pattedyr." Dette utfordrer troen på at bare godt trente klatrere kan overleve i ekstreme høyder.

Ytterligere utforskning av forskerne avdekket ytterligere syv mumifiserte mus på samme toppmøte, noe som førte til at de søkte systematisk på toppene til andre Andes-vulkaner. Totalt oppdaget de 13 mumifiserte mus på flere vulkaner over 6,000 meter, noen ledsaget av skjelettrester av andre mus.

Radiokarbondatering avslørte at disse mumifiserte musene var bare noen få tiår gamle på det meste, med noen potensielt dateres tilbake 350 år. Genetisk analyse identifiserte dem som en art av bladøret mus kalt Phyllotis vaccarum, vanligvis funnet i lavere høyder.

Oppdagelsen reiser flere spørsmål angående pattedyrlivet i store høyder. Forskere undersøker nå de fysiologiske egenskapene som kan gjøre det mulig for disse høye musene å overleve under forhold med lite oksygen. Eksperimenter blir utført på mus i fangenskap samlet fra høye høyder, mens fjellklatringsundersøkelser fortsetter på Andesfjellene i Argentina, Bolivia og Chile.

Som Jay Storz understreket, "Vi fortsetter å gjøre overraskende nye oppdagelser om økologien til ekstreme høye omgivelser." Denne banebrytende forskningen kaster lys over den bemerkelsesverdige motstandskraften til disse musene og åpner dører for videre undersøkelser av grensene for virveldyrs overlevelse.