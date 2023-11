Wahoo en Zwift kondigen aanpassingen aan de turbotrainer aan, waardoor een unieke marktpositionering ontstaat

Wahoo en Zwift, twee toonaangevende merken in de fietsindustrie, hebben hun assortiment fietstrainers aanzienlijk aangepast, wat een intrigerende ontwikkeling in hun relatie markeert. In samenhang hiermee heeft Wahoo permanente prijsverlagingen aangekondigd voor zijn Kickr Core- en Kickr Snap-turbotrainers, waardoor klanten meer betaalbare opties voor indoortraining worden aangeboden.

De Kickr Core, die voorheen £ 699 kostte, is nu verkrijgbaar voor £ 449.99 als zelfstandig product, passend bij de prijs van Zwift's Hub, een slimme trainer die centraal stond in een rechtszaak over patentinbreuk tussen de twee merken in 2022. Bovendien, Wahoo biedt de Kickr Core aan, gebundeld met een jaarabonnement op Zwift voor £ 549.99, en biedt een aantrekkelijk pakket voor diegenen die hun indoortrainingservaring willen verbeteren.

Zwift heeft daarentegen de Zwift Hub Classic uit de winkel gehaald, waardoor alleen de Hub One slimme trainer nog te koop is. Deze stap, bevestigd als permanent door Zwift, stelt het merk in staat zijn productaanbod te stroomlijnen en zich te concentreren op de Hub One, die wordt geleverd met de innovatieve Cog and Click-kit. De Click is een draadloze Bluetooth-shifter met twee knoppen die virtueel schakelen met instelbare weerstand mogelijk maakt, waardoor de indoorfietservaring wordt verbeterd.

Met het verwijderen van de Hub Classic is het duidelijk dat zowel Wahoo als Zwift unieke marktposities veroveren. De Kickr Core en de Hub One zullen naast elkaar op de markt bestaan ​​en klanten verschillende opties bieden zonder directe concurrentie tussen de merken.

Om hun partnerschap verder te versterken, zal Zwift ook de Wahoo Kickr Core op zijn website verkopen, waardoor de beschikbaarheid ervan op verschillende markten wordt uitgebreid. Klanten in de VS, het VK, de EU en Canada kunnen de Kickr Core verwachten op het e-commerceplatform van Zwift, en binnenkort verkrijgbaar in Australië en Japan.

Kortom, de recente aanpassingen aan de fietstrainers van Wahoo en Zwift zorgen voor een intrigerende marktdynamiek. Terwijl beide merken blijven innoveren en samenwerken, kunnen fietsers een verbeterde indoor cycling-ervaring verwachten met meer betaalbare en technologisch geavanceerde opties om uit te kiezen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn turbotrainers?

Turbotrainers zijn apparaten die door fietsers worden gebruikt om hun gewone fietsen om te bouwen tot stationaire indoortrainingsapparatuur. Met deze trainers kunnen fietsers de rijomstandigheden buiten simuleren en binnen trainen.

2. Wat is Zwift?

Zwift is een populair online trainingsplatform dat virtual reality en multiplayer-gaming combineert om een ​​unieke indoor cycling-ervaring te bieden. Hiermee kunnen fietsers rijden en concurreren met anderen in een virtuele wereld.

3. Wat is de Kickr Core?

De Kickr Core is een slimme trainer geproduceerd door Wahoo. Het biedt fietsers een realistische en meeslepende indoortrainingservaring door het gevoel van rijden op de weg na te bootsen.

4. Wat is de Hub One?

De Hub One is een slimme trainer ontwikkeld door Zwift. Het maakt deel uit van Zwift's assortiment innovatieve indoor cycling-producten en is voorzien van de Cog and Click-kit, die de schakelervaring tijdens indoorritten verbetert.