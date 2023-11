YouTube laadt langzaam in Firefox: is het opzettelijk?

De frustratie over het langzaam laden van YouTube-video's in de Firefox-browser heeft ertoe geleid dat gebruikers een opzettelijke handeling van YouTube vermoeden. Terwijl aanvankelijke aannames suggereerden dat er prestatie- en hardware-optimalisatieproblemen aan de kant van Firefox waren, bracht verder onderzoek een ander verhaal aan het licht.

Volgens verschillende gebruikersrapporten lijkt het probleem te liggen in de code van het polymeerscript van YouTube. Een Redditor ontdekte een regel code die opzettelijk een vertraging van vijf seconden introduceert bij het laden van een YouTube-video in Firefox. Deze vertraging lijkt geen enkel ander doel te dienen dan het veroorzaken van irritatie bij gebruikers.

De problematische coderegel is te vinden in de link van het polymeerscript:

`setTimeout(functie() {

C();

a.oplossen(1)

}, 5E3);`

Deze code dwingt gebruikers effectief om vijf seconden te wachten voordat de video wordt geladen. Het probleem verdwijnt echter bij gebruik van uBlock Origin, een advertentieblokkerende extensie. Deze bevinding heeft geleid tot speculatie dat de opzettelijke vertraging een truc zou kunnen zijn om het gebruik van adblockers te ontmoedigen.

Deze berichten over opzettelijke sabotage zijn niet ongekend in de technologie-industrie. Bedrijven maken vaak gebruik van concurrentietactieken om een ​​voorsprong op de markt te verwerven. Hoewel het moeilijk is kwade bedoelingen definitief te bewijzen, voeden incidenten als deze vermoedens en scepticisme onder gebruikers.

Het is vermeldenswaard dat online publicaties, zoals Neowin, voor hun werking afhankelijk zijn van advertenties. Neowin moedigt gebruikers aan om hun site op de witte lijst te zetten als ze een advertentieblokkering gebruiken. Bovendien bieden ze een advertentievrij abonnement voor degenen die hun inhoud willen ondersteunen zonder advertenties te zien.

Tot nu toe heeft YouTube nog niet officieel gereageerd op deze beschuldigingen. Of het nu opzettelijk is of niet, het probleem van de vertraging van vijf seconden herinnert ons aan de voortdurende strijd tussen browserbedrijven en contentproviders om de prestaties te optimaliseren, het gebruikersbestand te vergroten en de inkomsten te maximaliseren.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Kan het probleem met langzaam laden worden opgelost zonder gebruik te maken van een User Agent-switcher?

Ja, een andere door gebruikers voorgestelde oplossing is het installeren van uBlock Origin, een advertentieblokkerende extensie. Het lijkt erop dat het gebruik van uBlock Origin het probleem van het langzaam laden van YouTube-video's in Firefox oplost.

Is er een officiële verklaring van YouTube over deze beschuldigingen?

Op het moment dat we dit schrijven heeft YouTube geen officiële reactie of verklaring afgegeven over de opzettelijke vertraging van YouTube in Firefox.

Komen opzettelijke prestatieproblemen veel voor bij browserbedrijven en inhoudaanbieders?

Er zijn in het verleden beschuldigingen van opzettelijke prestatieproblemen naar voren gekomen, wat erop wijst dat concurrentietactieken niet ongewoon zijn in de technologie-industrie. Bedrijven kunnen verschillende strategieën gebruiken om een ​​voordeel op de markt te behalen of hun eigen producten of diensten te promoten.