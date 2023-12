Sonic Superstars blijven achter bij de verwachtingen, ondanks de blijvende kracht van Sonic

Te midden van de opwinding rond de gelijktijdige releases van Sonic Superstars en Super Mario Bros. Wonder, werd het al snel duidelijk dat een van deze iconische 2D-platformgames als duidelijke winnaar naar voren was gekomen. Terwijl Super Mario Bros. Wonder de verkooprecords verpulverde en zijn plek als snelst verkopende Mario-game aller tijden veiligstelde met maar liefst 4.3 miljoen verkochte exemplaren in slechts twee weken, voldeed Sonic Superstars niet aan de verwachtingen van Sega.

In een recent financieel rapport erkende Sega-baas Haruki Satomi dat Sonic Superstars een “iets zwakkere start had dan we hadden verwacht.” Toen Satomi tijdens een op investeerders gerichte vraag- en antwoordsessie op de reden voor deze matige prestatie werd gedrukt, schreef Satomi dit toe aan de impact van andere grote titels die rond dezelfde tijd werden uitgebracht, zonder Super Mario Bros. Wonder direct te noemen.

De invloed van Super Mario Bros. Wonder op Sonic Superstars is echter niet geheel verrassend. Vooral Nintendo Switch-bezitters voelden zich aangetrokken tot de nieuwste Mario-aflevering, waardoor Sonic Superstars moeite had om aanzienlijke belangstelling te wekken op andere platforms. Bovendien hebben de release in oktober van Marvel's Spider-Man 2 op PlayStation 5 en de aanhoudende populariteit van andere recente gamereleases, zoals Assassin's Creed Mirage en Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, de aandacht van spelers mogelijk verder afgeleid.

Satomi blijft optimistisch over het succespotentieel van Sonic Superstars. Hij benadrukte dat de feestdagen, vooral de maanden november en december, historisch gezien sterke verkopen voor Sonic IP's met zich meebrengen. Sega is van plan om tijdens deze cruciale periode de promoties op te voeren, waarbij meer dan 90% van het marketingbudget van de game wordt toegewezen aan Thanksgiving en de feestdagen.

Een andere factor die de verkoop van Sonic Superstars aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden, is de release van de langverwachte derde Sonic-film, gepland voor december 2024. Nintendo heeft eerder verklaard dat het succes van The Super Mario Bros. Movie de verkoop van alles wat met Mario te maken heeft, heeft gestimuleerd. Sega hoopt op een soortgelijk effect met Sonic Superstars.

Terwijl Sega zijn marketinginspanningen voortzet en zich voorbereidt op de release van de derde film, staat het bedrijf voor de uitdaging om fans te overtuigen om Sonic Superstars een kans te geven. Vroege recensies, zoals de 7/10-beoordeling van IGN, prijzen bepaalde aspecten van het spel, maar benadrukken de gemengde ontvangst vanwege zowel veelbelovende als twijfelachtige nieuwe functies.

Ondanks een ietwat matige start, inspireren Sonic's aanhoudende populariteit en Sega's voortdurende inspanningen om het bereik van de franchise uit te breiden optimisme over het toekomstige succes van Sonic Superstars. Alleen de tijd zal leren of Sonic deze gelegenheid kan aangrijpen en zijn glorie kan herwinnen in de competitieve wereld van gaming.

FAQ

Vraag: Waarom had Sonic Superstars een zwakkere start dan verwacht?

A: Volgens Sega-baas Haruki Satomi speelde de impact van andere grote game-releases, zoals Super Mario Bros. Wonder, een belangrijke rol in de onderprestatie van Sonic Superstars.

Vraag: Heeft Sonic Superstars er niet in geslaagd interesse te wekken op niet-Nintendo-platforms?

A: Ja, hoewel Super Mario Bros. Wonder de voorkeur had van Nintendo Switch-bezitters, had Sonic Superstars moeite om interesse te wekken op andere spelplatforms.

Vraag: Welke andere games hebben mogelijk de aandacht van Sonic Superstars afgeleid?

A: Games als Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 en Mortal Kombat 1, die rond dezelfde tijd zijn uitgebracht, hebben waarschijnlijk de aandacht afgeleid van Sonic Superstars.

Vraag: Hoe is Sega van plan de verkoop van Sonic Superstars te stimuleren?

A: Sega is van plan om de promoties tijdens de komende feestdagen uit te breiden, met de nadruk op de maanden november en december, die historisch gezien hoge verkopen voor Sonic IP's opleveren.

Vraag: Zal ​​de derde Sonic-film de verkoop van Sonic Superstars beïnvloeden?

A: Sega hoopt dat de release van de derde Sonic-film in december 2024 een positieve impact zal hebben op de verkoop van Sonic Superstars, vergelijkbaar met hoe het succes van The Super Mario Bros. Movie alles wat met Mario te maken heeft een boost heeft gegeven.