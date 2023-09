Leden van het Xbox Insider-programma kunnen deelnemen aan de gesloten bèta voor feestbeesten

Microsoft heeft aangekondigd dat leden van het Xbox Insider-programma de kans krijgen om deel te nemen aan een gesloten bètatest voor de aankomende multiplayer-game Party Animals. Met de gesloten bèta kunnen spelers de game met een feestthema ervaren voordat deze volgende week officieel wordt gelanceerd.

Vanaf vrijdag 15 september om 5 uur Pacific Time kunnen Xbox Insider-leden zich aanmelden voor de gesloten bèta door de Xbox Insider Hub-app op hun console te starten. Van daaruit kunnen ze de Party Animals Playtest selecteren onder Previews en vervolgens deelnemen aan de bèta. De gesloten bèta eindigt op dinsdag 19 september om 8:59 uur Pacific Time.

Zodra deelnemers zijn geaccepteerd voor de gesloten bèta, ontvangen ze een melding op hun Xbox-console wanneer de bètatest begint. Ze kunnen vervolgens naar de Xbox Insider Hub-app navigeren en Show in Store selecteren om de bètaclient te downloaden.

Party Animals biedt spelers de mogelijkheid om met of tegen vrienden te strijden in verschillende spelmodi. Spelers kunnen kiezen uit een gevarieerde cast van schattige dieren en strijden om als laatste over te blijven in dit competitieve vechtspel.

De officiële lancering van Party Animals staat gepland voor 20 september, met beschikbaarheid op pc en de Xbox One-, Xbox Series X- en Xbox Series S-consoles van Microsoft. Voorbestellingen voor de game kunnen worden gedaan op de Xbox.com-site.

