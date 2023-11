Het socialemediabedrijf van Elon Musk spant een rechtszaak aan wegens beschuldigingen van nazi-inhoud

By

Het socialemediabedrijf van Elon Musk, X, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Media Matters for America en een van zijn medewerkers, omdat in een gepubliceerd onderzoeksrapport ten onrechte werd beweerd dat nazi-inhoud op de X-app stond naast advertenties van grote bedrijven. De rechtszaak eist een niet-gespecificeerde schadevergoeding en een bevel voor Media Matters om het artikel te verwijderen.

De rechtszaak komt nadat procureur-generaal Ken Paxton, Texas, een onderzoek naar mediazaken heeft aangekondigd wegens mogelijke frauduleuze activiteiten. Paxton verklaarde dat ze de kwestie nauwlettend onderzoeken om ervoor te zorgen dat het publiek niet wordt misleid door radicaal-linkse organisaties.

Procureur-generaal van Missouri, Andrew Bailey, heeft ook interesse getoond in de zaak. De rechtszaak, die werd aangespannen bij de federale rechtbank in Fort Worth, Texas, beweert dat de weergave van de X-app door Media Matters misleidend is omdat deze niet nauwkeurig weergeeft wat typische gebruikers zien.

X beweert dat Media Matters opzettelijk afbeeldingen naast elkaar heeft vervaardigd waarin berichten van adverteerders naast extremistische inhoud worden weergegeven om de advertentieverkoop van X te schaden. Media Matters-president Angelo Carusone heeft de rechtszaak echter afgewezen als een frivole poging om de critici van X het zwijgen op te leggen, en stelt dat de website achter zijn berichtgeving staat.

De rechtszaak brengt een groeiend conflict aan het licht waarbij Musk, critici van X en de moeilijke relatie van het bedrijf met adverteerders betrokken zijn. Vorige week maakte Musk controversiële opmerkingen over X waarin hij een complottheorie omarmde die als antisemitisch werd beschouwd. Media Matters publiceerde zijn rapport de volgende dag, waardoor de reputatie van X verder werd geschaad door de aanwezigheid van nazi-posts naast advertenties van vooraanstaande bedrijven te benadrukken.

X heeft gezien dat een aantal adverteerders hun uitgaven op het platform hebben stopgezet als reactie op het rapport. Deze adverteerders zijn onder meer Comcast en NBCUniversal. De rechtszaak beweert dat Media Matters zich opzettelijk heeft bemoeid met contracten tussen X en zijn adverteerders, X in diskrediet heeft gebracht met valse verklaringen en zich op onrechtmatige wijze heeft bemoeid met zakelijke relaties.

Het is belangrijk op te merken dat X en Musk het bestaan ​​van nazi-inhoud op de app niet betwisten, waarbij Musk zijn aanwezigheid verdedigt als een demonstratie van de vrijheid van meningsuiting. X heeft echter beweerd dat het rapport van Media Matters de typische gebruikerservaring van de app niet nauwkeurig weergeeft.

