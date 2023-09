Chinese wetenschappers hebben met succes nieren gekweekt die menselijke cellen bevatten in varkensembryo's

Chinese wetenschappers hebben een belangrijke doorbraak bereikt door met succes nieren met menselijke cellen te laten groeien in varkensembryo's. Deze baanbrekende ontwikkeling, die mogelijk het tekort aan organen voor transplantatie zou kunnen verlichten, werd gepubliceerd in het tijdschrift Cell Stem Cell. Het onderzoek heeft echter ethische bezwaren opgeroepen, omdat er ook menselijke cellen in de hersenen van de varkens werden aangetroffen.

De onderzoekers van de Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health richtten zich op nieren vanwege hun prominente rol in de menselijke geneeskunde als een van de eerste organen die zich ontwikkelden en het meest werden getransplanteerd. Senior auteur Liangxue Lai stelde dat eerdere pogingen om menselijke organen bij varkens te kweken waren mislukt, wat deze prestatie opmerkelijk maakt.

Deze aanpak verschilt van recente spraakmakende doorbraken in de Verenigde Staten, waar genetisch gemodificeerde varkensorganen met succes in mensen zijn getransplanteerd. In plaats daarvan beschreven de Chinese wetenschappers hun werk als een baanbrekende stap in de bio-engineering van organen. Het team gebruikte CRISPR-genbewerking om twee genen te verwijderen die nodig zijn voor de niervorming in varkensembryo’s, waardoor een ‘niche’ ontstond. Vervolgens introduceerden ze menselijke pluripotente stamcellen in de embryo's, die zich ontwikkelden tot functionerende nieren met 50-60% menselijke cellen.

Hoewel de aanwezigheid van menselijke cellen in de hersenen van varkens zorgen baart, is dit onderzoek een belangrijke mijlpaal. Er moeten echter nog veel uitdagingen worden aangepakt voordat dit experiment een haalbare oplossing kan worden. De wetenschappers zijn van plan hun technologie te optimaliseren voor gebruik bij menselijke transplantaties, maar er zijn beperkingen, zoals van varkens afkomstige vasculaire cellen in de nieren die tot afstoting kunnen leiden. Het team is ook van plan de nieren verder te ontwikkelen en de groei van andere menselijke organen, zoals het hart en de alvleesklier, bij varkens te onderzoeken.

Samenvattend hebben Chinese wetenschappers een wereldprimeur bereikt door met succes nieren te kweken die menselijke cellen bevatten in varkensembryo's. Hoewel deze doorbraak ethische zorgen oproept, biedt het ook een veelbelovende richting voor het aanpakken van tekorten aan orgaandonaties. Het onderzoeksteam is van plan de bestaande uitdagingen te overwinnen en de technologie te optimaliseren voor mogelijk gebruik bij menselijke transplantatie.

Bronnen:

– Cell Stem Cell (tijdschrift), “Pig Embryo with Functionally Mature Ureters Derived from Human Pluripotent Stem Cells” – Link niet verstrekt